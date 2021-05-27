Немецкие ученые нашли связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Немецкие исследователи рассказали об обнаружении ими связи между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca. Согласно приведенным данным, у одного из 100 тысяч пациентов после прививки данным препаратом отмечается тромбоз.

Одним из побочных явлений прививки от коронавируса стало образование сгустков крови в артериях. Свертывание крови стало результатом аутоиммунной реакцией, которую вызывают антитела, возникшие вследствие действия вакцины. Немецкие исследователи изучили причины такого явления, об итогах их работы пишет издание Financial Times. Эксперты Франкфуртского университета Гете предположили вероятность доставки спайкового белка коронавируса из вакцины в ядро, а не в клеточную жидкость. Пройдя ряд мутаций, он теряет способность связи с мембраной клетки, что и приводит к образованию тромбов. Ученые подчеркивают, что из 100 тысяч привитых AstraZeneca риск подобной патологии отмечается у одного.

Данный препарат разработан лабораторией компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Ученые объяснили причину отсутствия подобного побочного явления именно у данной вакцины тем, что ее аналоги основаны на рибонуклеиновой кислоте. Поэтому Pfizer, Moderna и другие средства лучше справляются со снабжением жидкости клетки генетическим материалом спайковых белков. Благодаря этому остальные препараты безопаснее.

При этом СМИ отмечают, что выдвинутая версия пока не является единственной и считается только предположением, требующим более детальных исследований. Стоит отметить, что только в Европе случаев тромбоза после прививки AstraZeneca насчитывается порядка 500. Это примело к временной приостановке использования препарата.

Источник: www.rbc.ru