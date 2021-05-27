“Был жесткий обмен мнениями”. В Офисе президента рассказали о переговорах советников “Нормандской четверки”

Планировалось, что на заседании 26 мая советники обсудят прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации Минских соглашений.

“Переговоры советников в “нормандском формате” состоялись. Главный вопрос – это, конечно, возвращение к режиму прекращения огня на Донбассе, это базовый вопрос, решение которого должно предшествовать дальнейшему движению по выполнению обязательств”, – рассказал Подоляк.

По его словам, Украина, Франция и Германия полностью солидарны в этом вопросе, однако российская сторона свела переговоры к дискуссии о том, кого считать стороной конфликта.

“Для нас и для всего цивилизованного мира этот вопрос давно решен – Украина и Россия как стороны конфликта должны прийти к соглашению о том, как выполнить все необходимые пункты. Российская сторона продолжает делать вид, что в этом вопросе есть еще что-то такое, что можно обсуждать. Как результат – был жесткий обмен мнениями о том, кто с кем должен говорить”, – рассказал советник главы ОП.

Он напомнил, что на институциональном уровне во всех форматах сторонами переговоров закреплены Украина, Россия и европейские посредники – Франция и Германия в нормандском формате, ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

“На этой основе переговоры и будут продолжены”, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, ближайшее заседание ТКГ запланировано на 9 июня. На нем Украина будет добиваться скорейшего обеспечения полного прекращения огня на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки”.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

18 марта переговоры советников прошли в формате видеоконференции. На встрече обсудили возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Офис президента Украины сообщил, что за конструктивную позицию на переговорах Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля встретился с президентом Германии Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и подтвердили, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля этого года, Зеленский заявил, что “минский процесс должен быть более гибким и служить целям настоящего, а не прошлого”. По словам Зеленского, есть два варианта. Первый – изменить минский формат, “скорректировать” его. А второй – применить “какой-нибудь другой формат”. Украинский президент также призвал к расширению нормандского формата, заявив, что в этом процессе могут участвовать не только США, но и Великобритания и Канада.

В Кремле назвали заявления Зеленского “тревожным сигналом”.

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