 

В Польше разочарованы решением США по “Северному потоку – 2”: Здесь есть некоторая нестыковка

27.05.2021, 8:20, Новости дня
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Главу Минобороны спросили о его отношении к заявлению президента США Джо Байдена, который назвал “контрпродуктивным” введение новых санкций против “Северного потока – 2”.

Блащак ответил, что разочарован этими словами, поскольку Байден, с одной стороны, говорит, что не будет вводить санкции, а с другой – что он против строительства газопровода, что это не бизнес-проект, а политический.

Так что “здесь есть некоторая нестыковка”, подчеркнул глава Минобороны Польши.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”, как и он лично. Однако 18 мая издание Axios написало, что его администрация не будет вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес осудил остановку санкций против компании Nord Stream 2 AG. Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток – 2”.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США”, и санкции против “Северного потока-2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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