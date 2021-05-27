В Украине за время эпидемии COVID-19 умерло более 50 тыс. человек

За сутки были госпитализированы 1402 человека, умерло 183 пациентов, выздоровело 16 867 человек.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях”, – уточнили в Минздраве.

За все время эпидемии коронавируса в Украине умерло 50 067 человек, заболело 2 193 367, выздоровело 2 006 918 пациентов. В стране было проведено 10 105 901 ПЦР-тестирований на коронавирус.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

В Украине все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд, сообщали в Офисе президента 24 мая.

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