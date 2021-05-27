 

Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет

27.05.2021, 8:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Материал дополняется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.04 / «Он находится будто в запечатанной банке»

05.03 / В Госдуме предложили платить пенсионерам по 30 тысяч рублей

29.11 / Четыре признака того, что у вашего ребенка «старая душа»

13.01 / Мнение: Дрезденские «Зеленые своды» ограбили эмигранты-рецидивисты

11.11 / «Из нас сделали извергов» – Личное мнение

15.10 / Ученые нашли связь между ускоренным развитием рака и сменой часовых поясов

29.03 / Финита дольче вита

19.04 / После дипломатического демарша Чехии Роспотребнадзор запретил эксплуатацию чешских трамваев

28.07 / Мнение: Сухой Суперджет. Анатомия региональника

13.02 / Мнение: Сигналы и намёки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика