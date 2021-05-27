Поскольку источников воды становится мало, понимание возникающих подземных загрязнителей становится ключевым моментом

За последний год стало ясно одно: мы не можем жить без риска. Фактически, каждая часть нашей повседневной жизни стала предметом анализа: насколько рискованно действие и стоит ли его ценность потенциальных затрат?

Анализ рисков, хотя сегодня кажется, что мы все чаще думаем о нем, всегда был частью того, как мы работаем, и как работают окружающие нас системы. По мере того как новые факторы давления, такие как изменение климата, усиливаются, точность и надежность моделей анализа рисков в отношении таких основных вопросов, как чистота нашей питьевой воды, становятся более важными, чем когда-либо.

Исследователи USC, в том числе Фелипе де Баррос, доцент кафедры гражданского и экологического строительства инженерной школы Университета Калифорнии в Витерби, разработали ряд моделей, которые могут помочь оценить, как возникающие загрязнители рассеиваются, растворяются и в конечном итоге влияют на качество воды и устойчивость водоносных горизонтов.

«Подземная среда очень сложна, и ее сложно отследить, потому что мы не можем ее увидеть», — сказал де Баррос. «У нас нет подробной информации о том, насколько глубоко находятся загрязнители, как далеко они распространяются, откуда они приходят, с какими другими загрязнителями они смешались или как геологические свойства меняются в космосе».

Именно над этими вопросами работают де Баррос и его команда. Недавно де Баррос и его сотрудники разработали аналитическую модель, которая может помочь прогнозировать распространение загрязняющих веществ в трещиновато-пористых средах при различных сценариях потока воды. Эта работа была представлена ​​в Physics Review Fluids. Преимущество аналитической модели, разработанной де Барросом и соавторами, заключается в том, что она позволяет посмотреть на взаимосвязь между различными геологическими и физическими параметрами, чтобы увидеть, как они влияют на растворение загрязнителя, когда вода перетекает из одной точки в другую.

«Это похоже на изучение альтернативных реальностей — как во вселенной комиксов», — сказал де Баррос. «Если вы сможете понять, что происходит с каждым сценарием, вы сможете лучше прогнозировать результаты в режиме реального времени и лучше распределять ресурсы для смягчения проблемы».

«С такими инструментами, как этот, вы можете проводить вероятностный анализ рисков, а также вычислять и оценивать риски, связанные, например, с установкой для захоронения отходов или случайной утечкой», — сказал он. «Мы также можем понять, как быстро эти химические вещества будут перемещаться в этих средах».

Например, предположим, что рядом с водоносным горизонтом произошла утечка химикатов. По словам де Барроса, с помощью точного моделирования рисков, учитывающего ключевые разнородные переменные в окружающей среде, специалисты в области здравоохранения и регулирующие органы смогут лучше понять, какое количество загрязняющих веществ они могут ожидать в конечном источнике воды.

«Это моделирование может помочь с такими вопросами, как:« Следует ли мне вкладывать больше денег в общественное здравоохранение или в описание геологического объекта? Должен ли я закрыть скважину, что очень дорого, или принести водопроводную воду из другого места или купить бутилированную воду. вода, или есть разумные знания о том, что воду можно использовать после очистки? » он сказал.