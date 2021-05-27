Глубокие океаны растворяют скалистую оболочку водно-ледяных планет

Что происходит глубоко под поверхностью ледяных планет? Есть ли здесь жидкая вода, и если да, то как она взаимодействует с каменистым «дном» планеты? Новые эксперименты показывают, что на планетах с водяным льдом размером от нашей Земли до шести раз больше, вода выборочно выщелачивает магний из типичных минералов горных пород. Условия с давлением в сто тысяч атмосфер и температурой выше тысячи градусов по Цельсию были воссозданы в лаборатории и имитировали планеты, похожие, но меньшие, чем Нептун и Уран.

Механизмы взаимодействия воды и горной породы на поверхности Земли хорошо известны, и картина сложного цикла H2O в глубоких недрах нашей и других планет земной группы постоянно совершенствуется. Однако мы не знаем, что происходит на границе горячей плотной H2O и глубокая скалистая оболочка водно-ледяных планет при давлениях и температурах на порядки выше, чем на дне самых глубоких океанов на Земле. В Солнечной системе Нептун и Уран классифицируются как ледяные гиганты; у них есть толстый внешний слой водяного льда, под которым лежит глубокий каменистый слой, и все еще обсуждается, достаточно ли высока температура на границе раздела для образования жидкой воды.

Международная исследовательская группа под руководством Тэхёна Кима из Университета Ёнсей в Сеуле, Корея, в которую вошли ученые из Университета Аризоны, из DESY, из Аргоннской национальной лаборатории, и Серджио Специале из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ, провела серию сложных исследований. эксперименты в PETRA III (Гамбург) и Advanced Photon Source (Аргонн, США), показывающие, как вода сильно выщелачивает оксид магния (MgO) из определенных минералов, например, ферропериклаза (Mg, Fe) O и оливина (Mg, Fe) 2SiO.4 при давлении от 20 до 40 гигапаскалей (ГПа). Это в 200 000–400 000 раз больше атмосферного давления на Земле и температуры выше 1500 К (~ 1230 ° C), условий, которые присутствуют на границе между глубокими океанами и скалистой мантией в субптуновых классах водных планет. Серджио Специале говорит: «Эти открытия открывают новые сценарии тепловой истории больших ледяных планет, таких как Нептун и Уран». Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале. Природа Астрономия.

Крошечные гранулы порошка ферропериклаза или оливина загружали вместе с водой в крошечную камеру для образца (менее миллиметра в диаметре), просверленную в металлической фольге, и зажимали между двумя калетами из бриллиантов ювелирного качества с использованием ячейки с алмазной наковальней (DAC). Образцы нагревали, пропуская инфракрасный лазер через алмазные наковальни. Синхротронная дифракция рентгеновских лучей была использована для определения трансформации и разрушения минералов, вызванных реакциями с водой. Внезапное уменьшение дифракционного сигнала от исходных минералов и появление новых твердых фаз, включая брусит (гидроксид магния), наблюдались во время полных циклов нагрева и закалки. Серджио Специале объясняет: «Это продемонстрировало начало химических реакций и растворение компонента оксида магния как ферропериклаза, так и оливина; растворение было самым сильным в определенном диапазоне давления и температуры от 20 до 40 Гапаскаль и от 1250 до 2000 Кельвинов». Детали процесса реакции и последующее химическое отделение MgO от остаточных фаз были подтверждены тщательной сканирующей электронной микроскопией (SEM) и рентгеновской спектроскопией извлеченных образцов. «При таких экстремальных давлениях и температурах растворимость оксида магния в воде достигает уровней, аналогичных растворимости соли в условиях окружающей среды», — говорит Серджио Специале.

Ученые пришли к выводу, что интенсивное растворение MgO на границе раздела H2Слой O и лежащая под ним скалистая мантия могут создавать на богатых водой экзопланетах под Нептуном подходящего размера и состава, таких как TRAPPIST-1f, химические градиенты на ранних горячих фазах истории планет. Эти градиенты с дифференцированным распределением оксида магния на морском дне планеты могут частично сохраняться в течение длительного периода их охлаждения. Следы начальных относительно неглубоких взаимодействий между водой и скалистым материалом во время планетарной аккреции также могут сохраняться в течение миллиардов лет на больших ледяных планетах размером с Уран.