Британский эсминец выдворили из вод РФ в районе Крыма

Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод РФ в районе Крыма, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море РФ капитан эсминца сообщил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС РФ действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», – передает РИА «Новости» слова Кулишова.

Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы «агрессивной политики РФ в регионе», и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.

Ранее в среду корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море.

Напомним, 16 мая в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент». Ранее в мае корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО.