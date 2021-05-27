 

Минтруд решил рассмотреть предложение о четырехдневке

27.05.2021, 7:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Любые инициативы, которые поступают в Минтруд, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, сообщил глава министерства Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать… Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», – передает РИА «Новости» слова Котякова.

Саму инициативу министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

Напомним, в апреле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Санкции в отношении “Спортмастера” введены на основании данных о работе в оккупированном Крыму – СБУ

28.02 / В 2020 году Нацполиция Украины расследовала более 60 тыс. тяжких преступлений

15.01 / Дзюба заразился коронавирусом

17.02 / Школьница из Челябинска пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse

21.05 / Посольство США в Украине призвало реформировать НАБУ и суды

17.05 / Названо число погибших при израильских авиаударах по Газе палестинцев

04.09 / RND – НАТО созывает экстренное заседание по делу Навального

22.01 / Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V»

13.10 / Словацкий депутат получил реальный срок за распространение радикальной символики

13.11 / В РФ не согласились с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика