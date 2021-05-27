Минтруд решил рассмотреть предложение о четырехдневке

Любые инициативы, которые поступают в Минтруд, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, сообщил глава министерства Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать… Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», – передает РИА «Новости» слова Котякова.

Саму инициативу министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

Напомним, в апреле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах.