Организаторы «Евровидения» объявили о продолжении конкурса

На официальном YouTube-канале «Евровидения-2021» появилось сообщение о продолжении музыкального шоу в формате онлайн.

«Евровидение продолжится онлайн», – приводит текст сообщения в ролике РИА «Новости».

Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные к конкурсу на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22.00 мск, а финалистов – 29 мая в это же время.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», – написали организаторы конкурса.

Ведущей шоу в формате онлайн станет Криста Зигфридс.

Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри РФ отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.

Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.