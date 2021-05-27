 

«Лишние с точки зрения экономики люди все больше времени будут жить в трехмерных виртуальных мирах»

27.05.2021, 7:18, Разное
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Лишние с точки зрения экономики люди смогут проводить все больше времени в трехмерных виртуальных мирах, в которых они найдут больше эмоций, чем в реальном мире.

Проблема будущего — это отсутствие занятости и чувства удовлетворенности

Алгоритмы и роботы отберут у людей сотни профессий, но на смену им придут новые виды занятости, пишет в своей колонке в The Guardian историк и автор книги «Homo Deus: краткая история завтрашнего дня» Юваль Ной Харари. Так в будущем популярностью будет пользоваться профессия дизайнера виртуальных миров. Однако освоить ее сможет не каждый.

«Работа потребует креативности и гибкости, и пока неясно, сможет ли 40-летний безработный таксист или страховой агент перестроиться и стать дизайнером виртуальных миров», — пишет Харари.

Даже если обладатели традиционных профессий смогут найти новую специализацию, мир продолжит меняться. Через какое-то время каждому специалисту придется «переизобретать» себя заново, уверен Харари. Проблемой будущего станет не просто создание новых рабочих мест, а создание профессий, с которыми люди справляются лучше алгоритмов.

«К 2050 году сформируется новый класс людей — бесполезный класс. В него войдут не просто безработные люди, а люди в принципе не способные устроиться на доступную работу», — пишет историк.

Бедствовать бесполезный класс не будет — развитие технологии приведет к накоплению капитала и позволит выплачивать гражданам безусловный основной доход. Проблемой будущего станет не отсутствие денег, а отсутствие занятости и чувства удовлетворенности. Если у людей нет дела и нет конкретных целей, то они начинают сходить с ума, убежден Харари.

По мнению израильского историка, в будущем многие обретут свое предназначение в компьютерных играх. «Лишние с точки зрения экономики люди смогут проводить все больше времени в трехмерных виртуальных мирах, в которых они найдут больше эмоций, чем в реальном мире», — пишет Харари.

Тысячелетиями люди искали смысл жизни в виртуальных, вымышленных образах. Харари сравнивает с играми религию и потребление. Оба этих конструкта также требуют от человека следования правилам и ритуалам в обмен на определенные блага и переходы на новые уровни.

Уже сегодня многие отказываются от работы в пользу видеоигр. Согласно исследованию американских экономистов, 22% американских мужчин без высшего образования не работали ни дня за последние 12 месяцев. По данным Американского бюро статистики труда, за последние 15 лет количество свободного времени у низкоквалифицированных рабочих увеличилось на 4 часа в неделю, и 3 часа из этого дополнительного времени тратится на видеоигры.

Харари предполагает, что к 2050 году люди будут исследовать новые игровые сценарии — либо в формате видеоигр, либо в формате новых религий и идеологий.



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