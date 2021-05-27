Дональд Трамп напугал уфологов, намекнув, что НЛО нужно бояться

В декабре 2020-го года президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны опубликовать все свои выводы о «неопознанных воздушных явлениях». Пентагон намерен передать документы Конгрессу в июне, а тем временем Трамп появился в выпуске радио-шоу американского консерватора Дэна Бонгино, чтобы обсудить тему об инопланетянах.

Во время дебюта нового радио-шоу Дэна Бонгино он и Трамп обсудили множество тем, но в конце разговора Бонгино не удержался и спросил президента Трампа, существуют ли НЛО? Президент Трамп ответил: «Я верю в то, что вы видите, хотя, конечно же, есть много людей, которые на этом всем просто помешаны». Бонгино не унимался и снова спросил: «Так это правда, сэр?». На что Трамп сказал: «Я не склонен верить всему, но некоторые верят, поэтому я никак не хочу обидеть фантазии или страхи этих людей. Однако на самом деле здесь может быть больше страха, чем вымысла».

Комментарии Трампа последовали после того, как президент Барак Обама выразил поддержку существованию инопланетян в серии интервью. Появившись на шоу Late Late Show, организованном Джеймсом Корденом, Обама сказал, что есть наблюдения НЛО, которые не поддаются объяснению: «Что действительно правда и что на самом деле имеется – это то, что есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что оно такое. Мы не можем объяснить, как двигались эти объекты, мы не можем предсказывать их траекторию. Для них пока нет понятной и легко объяснимой модели».

Когда президента США Джо Байдена спросили о замечаниях его предшественников на брифинге в Белом доме для прессы, он отмел их. Корреспондент Fox News в Белом доме Питер Дуси спросил: «Президент Обама говорит, что есть кадры и записи объектов в небе – этих неопознанных воздушных явлений – и он говорит, что мы не знаем точно, что это такое. Как вы думаете, что это?» Мистер Байден слегка усмехнулся в ответ на вопрос и сказал: «Вам следует спросить господина Обаму еще раз».

Тема контактов правительства США с инопланетянами обсуждается странами и народами с 1947-го года, как минимум, и до этого момента подход Пентагона к теме был по-военному прямым и простым: отрицание. То есть ничего нет и вы сами себе все это напридумывали. Однако, как видим, что-то в глубоких государствах изменилось и подход изменился на 180 градусов – Пентагон не только ничего не отрицает, но еще и сам время от времени выкладывает телеметрию с попавшими в кадр НЛО.

По мнению ряда уфологов это не есть хороший знак. Дай правительствам волю – они молчали бы до последнего и, раздвигая пальцы рассказывали про шапочки из фольги и воздушные шары. Но, раз начальники вдруг заговорили – значит нечто, связанное с инопланетянами приближается. Возможно это будет какое-то прибытие флотов, или пряма высадка, или вообще битвы за господство в воздухе. Но хорошего от этого ждать не следует – военные явно не рады тому, что их заставляют сейчас обо всем этом рассказывать.

Естественно, всё вышеизложенное – это домыслы частных лиц. Может быть все именно так и есть, а может быть все и совершено не так. Но, как понятно из этого интервью Дональда Трампа, который прямо ничего по существу не сказал – от “марсиан” исходит какая-то угроза и их нужно скорее бояться, чем ждать танцев зеленых человечков на полянке и раздачу космических девайсов и технологий. Единственное, что пока непонятно – это сроки появления этих ребят. Однако, судя по тому как Конгресс усиленно педалирует тему – всё это произойдет буквально вот-вот, так что следим за развитием событий.