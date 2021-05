“Кранты тебе, Александр Григорич…”

В Канаде обнаружено ДРЕВНЕЙШЕЕ В МИРЕ правительство-в-изгнании – белорусское

В понедельник, правительство Белоруссии прервало дипломатические отношения этой страны с Канадой. К счастью, мы являемся домом для другого белорусского правительства.

Author of the article: Tristin Hopper

Publishing date: May 26, 2021

Ивонка Сурвилла, 85-летний президент Белорусской Демократической Республики в изгнании, выступает с ноябрьским видеообращением из Оттавы. PHOTO BY RADA OF THE BELARUSIAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Во вторник, восточноевропейское государство Беларусь приостановило дипломатические отношения с Канадой после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил страну ,принудительно посадившую пролетавший над ней авиалайнер, чтобы арестовать находившегося на его борту журналиста-диссидента.

Это было одной из серии дипломатических санкций, которые Беларусь применила на этой неделе, но ссора Канады с этой страной имеет мало кому известный оборот: в Оттаве находится белорусский парламент-в-изгнании, который утверждает, что вот уже более 102 лет он выбирает и поддерживает законное правительство Белоруссии.

Рада Белорусской Народной Республики проводит выборы, чеканит медали, принимает декларации и видит себя в качестве единственного истинного «хранителя традиций белорусской государственности». Подтверждением долгой истории автократического правления в Беларуси является то, что это самое старое в мире правительство-в-изгнании.

За исключением девятимесячного периода, когда она свободно управляла частью бывшей царской России, остальное время своего существования Рада была похожа на сборище полунищих беженцев, работающих в каких-то подсобках и тоскующих по тому дню, когда они смогут «передать свой мандат какому-то другому будущему демократическому правительству Белоруссии».

Фотография 1918 года. Только что созданное правительство Белорусской Демократической Республики. Вскоре после того, как был сделан этот снимок, большевистские силы положат конец всем попыткам установить в Белоруссии либеральную демократию. PHOTO BY RADA OF THE BELARUSIAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Белорусская Демократическая Республика сформировалась в хаосе, окружавшем окончание Первой мировой войны. После отречения от престола российского царя Николая II и последующего захвата власти в РФ большевиками (в результате Октябрьской революции), в 1918 году РФ официально вышла из войны, уступив большую часть западной РФ имперской Германии .

Именно на этих, недавно завоеванных землях Рада Белорусской Демократической Республики оформилась как конгресс из 77 членов, пытающийся объединить под своей властью национальную военную и гражданскую инфраструктуру и добиться международного признания. Однако после поражения имперской Германии в ноябре 1918 года большевистские армии быстро вошли на эту территорию и превратили ее в советскую республику.

Первоначально, изгнанное правительство перебралось в Прагу, в последствии, события Второй мировой войны вытолкнули их в Париж, а затем в Северную Америку. С 1997 года Рада находится в Оттаве и возглавляется канадкой белорусского происхождения Ивонкой Сурвилла.

Хотя Сурвилла действительно получила медаль Бриллиантового юбилея в 2013 году от сенатора-консерватора Рейнелла Андрейчука, ее правительство в изгнании никогда не получало признания со стороны Канады. «Мы никогда не получали большой поддержки со стороны западных правительств», – сказал вице-президент по иностранным делам Николай Пакайеу в 2016 году .

На протяжении большей части существования Рады Беларусь была одной из 15 республик, входящих в состав Советского Союза. Страна получила полную независимость в 1991 году на фоне распада СССР, но с 1994 года находится под все более авторитарным правлением президента Александра Лукашенко.

Опираясь на открытую поддержку со стороны соседней России, Лукашенко контролировал многочисленные спорные выборы и серийные исчезновения политических диссидентов.

«Беларусь – последняя диктатура Европы, последняя страна на этом континенте, которая до сих пор не смогла избавиться от темного наследия советского режима и преодолеть ужасные травмы, нанесенные нашей нации тоталитаризмом», – заявила Сурвилла в речи 2020 года, произнесенной в разгар массовых протестов по всей Беларуси против очередных выборов, на которых Лукашенко объявил себя победителем.

Правительство в изгнании поддерживает веб-сайт, на котором назван его президиум из 16 членов и размещен их официальный устав. Рада также ведет несколько аккаунтов в социальных сетях, в которых освещаются нарушения прав человека со стороны правительства Лукашенко.

