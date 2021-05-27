 

В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным

27.05.2021, 7:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первая личная встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом может стать прекрасной возможностью для давно необходимого налаживания диалога между двумя странами. Однако сами американцы, судя по всему, воспринимают эту встречу исключительно как повод для двух политиков померяться силой, передает Life.ru. Причем пальму первенства в будущем возможном противостоянии они отдают отнюдь не своему кандидату.

Так, один из комментаторов на портале Fox News обратил внимание, что Владимир Путин всегда ставит на первое место именно Россию. В этом он увидел возможность того, что в новом противостоянии двух держав именно Москва выйдет победителем.

Ему вторил другой пользователь Сети, который выразил уверенность, что не только Путин, но и Байден готов поставить на первое место Россию. “Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией”, – добавил он.

“Господин Путин съест Джо на обед”, – уверен комментатор.

Кто-то выразил обеспокоенность, что после личной встречи Владимир Путин точно поймет что за человек занимает высшую политическую должность в США. Дело в том, что часть американцев считает его далеко не самой лучшей кандидатурой по целому ряду причин.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена должны состояться 16 июня. Политики планируют встретиться в Женеве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Мнение: Техас, Украина и русские в трусах, когда за окном минус 40!

13.05 / В Палестине сообщили об уничтожении танка Израиля

29.10 / Иммунолог Ярцева рассказала, как не заболеть COVID-19 без помощи вакцины

21.10 / Мнение: Побег из Крыма

18.09 / Муж принцессы Беатрис нанял на работу свою бывшую девушку

11.05 / Мнение: Отряд не заметил потери бойца

21.08 / Минтранс может запретить продажу чая в аэропортах и на вокзалах

02.09 / Синдзо Абэ подал резюме в один из московских суши-баров

03.04 / Медики рассказали о полезных качествах витамина В11

27.10 / Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика