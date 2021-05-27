 

Amazon Образ жизни коренных народов может стать ключом к замедлению старения

27.05.2021, 6:36, Разное
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Группа международных исследователей обнаружила, что коренные народы тсиманэ боливийских Amazon менее подвержены атрофии мозга, чем их американские и европейские сверстники. Уменьшение объема их мозга с возрастом на 70% медленнее, чем у западных популяций. Ускоренная потеря объема головного мозга может быть признаком деменции.

Исследование было опубликовано 26 мая 2021 г. в Журнал геронтологии, серия A: биологические и медицинские науки.

Хотя люди в промышленно развитых странах имеют доступ к современной медицине, они ведут более малоподвижный образ жизни и придерживаются диеты с высоким содержанием насыщенных жиров. Напротив, у тсиманэ практически нет доступа к медицинскому обслуживанию, но они чрезвычайно физически активны и потребляют пищу с высоким содержанием клетчатки, включая овощи, рыбу и нежирное мясо.

«Циманэ предоставили нам удивительный естественный эксперимент по потенциально пагубному влиянию современного образа жизни на наше здоровье», — сказал автор исследования Андрей Иримиа, доцент кафедры геронтологии, нейробиологии и биомедицинской инженерии в Школе геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Калифорнии. Инженерная школа USC Viterbi. «Эти данные свидетельствуют о том, что атрофия мозга может быть существенно замедлена теми же факторами образа жизни, которые связаны с очень низким риском сердечных заболеваний».

Исследователи включили в свое исследование 746 взрослых тсиманэ в возрасте от 40 до 94 лет. Чтобы сделать снимки мозга, они предоставили участникам транспорт из отдаленных деревень в Тринидад, Боливия, ближайший город с оборудованием для компьютерной томографии. Это путешествие могло длиться до двух полных дней с путешествием по реке и дороге.

Команда использовала сканирование для расчета объемов мозга, а затем изучила их связь с возрастом для Циманэ. Затем они сравнили эти результаты с результатами для трех промышленно развитых групп населения в США и Европе.

Ученые обнаружили, что разница в объемах мозга между средним и пожилым возрастом в Цимане на 70% меньше, чем в западных популяциях. Это говорит о том, что мозг тсиманэ, вероятно, с возрастом испытывает гораздо меньшую атрофию, чем у жителей Запада; атрофия коррелирует с риском когнитивных нарушений, функционального упадка и деменции.

Исследователи отмечают, что у тсиманэ высокий уровень воспаления, что обычно связано с атрофией мозга у жителей Запада. Но их исследование показывает, что сильное воспаление не оказывает заметного воздействия на мозг тсиманэ.

По мнению авторов исследования, низкие сердечно-сосудистые риски у цимэне могут перевешивать их воспалительный риск, связанный с инфекцией, что поднимает новые вопросы о причинах деменции. Одна из возможных причин заключается в том, что у жителей Запада воспаление связано с ожирением и метаболическими причинами, тогда как у Цимане оно вызывается респираторными, желудочно-кишечными и паразитарными инфекциями. Инфекционные болезни — самая частая причина смерти тсиманэ.



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