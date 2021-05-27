Nissan Magnite против Toyota Urban Cruiser AT: сравнение показателей производительности

Вступление

Многие будущие покупатели автомобилей ищут удобство небольшого бензинового внедорожника с автоматической коробкой передач и разумной цены. Если ваши основные требования совпадают, скорее всего, вам приходилось встречать Nissan Magnite и Toyota Urban Cruiser. И это разумно, вы обязательно должны включить их в свой список для рассмотрения, чтобы они тоже отметили все нужные поля.

Magnite — один из немногих, кто недавно вошел в рынок компактных внедорожников. Он оснащен технологией вариатора, которую, кроме своего брата Renault Kiger, не предлагают никакие другие конкуренты. С другой стороны, в Urban Cruiser на базе Maruti Suzuki Vitara Brezza используется проверенная на практике коробка передач с гидротрансформатором. Оба этих внедорожника имеют свои положительные и отрицательные черты, и здесь мы выделим производительность обоих благодаря нашим тестам V-Box.

Ускорение

0-60 км / ч

0-100 км / ч

Прежде чем мы перейдем к подробным цифрам, обратите внимание, что оба внедорожника имеют одинаковую выходную мощность, даже если Urban Cruiser оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 103 л.с., в то время как Magnite здесь получает мощность от 1,0-литрового двигателя мощностью 99 л.с. турбобензиновый завод. Прямо с конвейера Nissan демонстрирует свою мощность с турбонаддувом, демонстрируя быстрое время в 4,72 секунды и 11,14 секунды на разгоне 0-60 км / ч и 0-100 км / ч соответственно. Между тем, Toyota также не отстала, разогнавшись до 0-60 км / ч за 4,97 секунды и завершив спринт 0-100 км / ч за 11,69 секунды.



Время накатывания

20-80 км / ч в кик-дауне

40-100 км / ч в кик-дауне

Как вы, возможно, уже знаете, наши тесты V-Box основаны на прагматическом подходе, и этот конкретный тест подчеркивает производительность внедорожника в условиях города и шоссе. Роликовый тест на скорости 20-80 км / ч указывает на ускорение в условиях движения по городу. Magnite потребовалось 6,22 секунды, чтобы разогнаться с 20 до 80 км / ч, а Urban Cruiser — 7,01 секунды. Теперь спринт 40–100 км / ч показывает тяговое усилие автомобиля на такой скорости на шоссе. Удивительно видеть, что обе машины показывают почти одинаковое время: Nissan — 8,38 секунды, а Toyota — 8,94 секунды.



Заключение



Мы начали с наших требований, так как обе эти машины содержат изрядное количество оборудования и производят впечатление хороших продуктов, чтобы удовлетворить покупателя. Тем не менее, замечательно видеть, насколько они равны друг другу и с точки зрения производительности. Оба производителя постарались удовлетворить спрос покупателя, несмотря на то, что у них разные двигатели, они не используют друг друга в ходовой части и так сильно отличаются друг от друга, даже если они из одного сегмента. Прочтите о наших подробных впечатлениях от вождения по ссылкам, указанным ниже.

Toyota Urban Cruiser: обзор плюсов и минусов

Nissan Magnite Turbo: обзор плюсов и минусов