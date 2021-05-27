 

Nissan Magnite против Toyota Urban Cruiser AT: сравнение показателей производительности

27.05.2021, 6:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вступление

Многие будущие покупатели автомобилей ищут удобство небольшого бензинового внедорожника с автоматической коробкой передач и разумной цены. Если ваши основные требования совпадают, скорее всего, вам приходилось встречать Nissan Magnite и Toyota Urban Cruiser. И это разумно, вы обязательно должны включить их в свой список для рассмотрения, чтобы они тоже отметили все нужные поля.

Magnite — один из немногих, кто недавно вошел в рынок компактных внедорожников. Он оснащен технологией вариатора, которую, кроме своего брата Renault Kiger, не предлагают никакие другие конкуренты. С другой стороны, в Urban Cruiser на базе Maruti Suzuki Vitara Brezza используется проверенная на практике коробка передач с гидротрансформатором. Оба этих внедорожника имеют свои положительные и отрицательные черты, и здесь мы выделим производительность обоих благодаря нашим тестам V-Box.

Ускорение

0-60 км / ч

0-100 км / ч

Прежде чем мы перейдем к подробным цифрам, обратите внимание, что оба внедорожника имеют одинаковую выходную мощность, даже если Urban Cruiser оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 103 л.с., в то время как Magnite здесь получает мощность от 1,0-литрового двигателя мощностью 99 л.с. турбобензиновый завод. Прямо с конвейера Nissan демонстрирует свою мощность с турбонаддувом, демонстрируя быстрое время в 4,72 секунды и 11,14 секунды на разгоне 0-60 км / ч и 0-100 км / ч соответственно. Между тем, Toyota также не отстала, разогнавшись до 0-60 км / ч за 4,97 секунды и завершив спринт 0-100 км / ч за 11,69 секунды.


Время накатывания

20-80 км / ч в кик-дауне

40-100 км / ч в кик-дауне

Как вы, возможно, уже знаете, наши тесты V-Box основаны на прагматическом подходе, и этот конкретный тест подчеркивает производительность внедорожника в условиях города и шоссе. Роликовый тест на скорости 20-80 км / ч указывает на ускорение в условиях движения по городу. Magnite потребовалось 6,22 секунды, чтобы разогнаться с 20 до 80 км / ч, а Urban Cruiser — 7,01 секунды. Теперь спринт 40–100 км / ч показывает тяговое усилие автомобиля на такой скорости на шоссе. Удивительно видеть, что обе машины показывают почти одинаковое время: Nissan — 8,38 секунды, а Toyota — 8,94 секунды.


Заключение

Мы начали с наших требований, так как обе эти машины содержат изрядное количество оборудования и производят впечатление хороших продуктов, чтобы удовлетворить покупателя. Тем не менее, замечательно видеть, насколько они равны друг другу и с точки зрения производительности. Оба производителя постарались удовлетворить спрос покупателя, несмотря на то, что у них разные двигатели, они не используют друг друга в ходовой части и так сильно отличаются друг от друга, даже если они из одного сегмента. Прочтите о наших подробных впечатлениях от вождения по ссылкам, указанным ниже.

Toyota Urban Cruiser: обзор плюсов и минусов

Nissan Magnite Turbo: обзор плюсов и минусов



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Мнение: “Восемь сотен”

28.03 / В Визаге (Индия) скончался российский инженер-подводник

14.09 / Княгиня Шарлен одержала победу в соревнованиях Water Bike Challenge

22.03 / Церковь призывает к лояльности гражданским властям вне зависимости от политического строя

04.05 / Мнение: Первый парад советских войск в Берлине

31.01 / Обратный отсчет для элит

23.05 / Пандемия коронавируса: Махиндра расширяет меры по оказанию помощи клиентам

26.07 / Катю Лель в новом образе фанаты перепутали с Любовью Успенской

27.10 / Мария Ивакова предсказала эпидемию и экологическую катастрофу в 2026 и 2027 году

17.05 / Продуктовым супермаркетам разрешат брать плату за вход

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика