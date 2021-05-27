 

Береговая охрана Японии собралась задержать российский траулер

27.05.2021, 6:32, Новости дня
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Береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо) на время проведения разбирательств по делу о столкновении с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8», сообщили в отделе береговой охраны Японии в Момбэцу.

«Российское судно «Амур» может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна», – приводит слова сотрудника отдела береговой охраны Японии ТАСС.

Накануне в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что японское рыболовецкое судно перед столкновением шло без сигналов в условиях тумана и недостаточной видимости.

Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал. Кроме того, никто из них не арестован и за помощью к дипломатам не обращались. Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков.



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