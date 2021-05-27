 

Самолет МЧС с покинувшими сектор Газа россиянами сел в Домодедово

27.05.2021, 6:32, Новости дня
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В столичном аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС РФ с покинувшими сектор Газа из-за конфликта Израиля и Палестины россиянами.

Борт МЧС с 64 гражданами РФ вылетел из Каира примерно в 00.10 (01.10 мск). Полет прошел в штатном режиме, передает ТАСС.

Рейс выполнялся по поручению президента РФ Владимира Путина, который 20 мая распорядился эвакуировать из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание, в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.

В прошлую пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. РФ приветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной и призвала созвать «Ближневосточный квартет» для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия. Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.

За 11 дней время в секторе Газа были полностью разрушены около 1,8 тыс. единиц жилья, частично повреждены – 16,8 тыс. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору – 74 правительственных офиса и госучреждения. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора Газа, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.



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