Берлин отреагировал на запрет трех германских НПО в России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «серьезным ударом» по отношениям с Россией решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства.

«Запрет работать для организаций, которые прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми, – серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией. Решение генерального прокурора РФ запретить в общей сложности трем немецким НКО работать в РФ в этой связи особенно обескураживает и неприемлемо», – приводит слова главы МИД ФРГ РИА «Новости».

Как утверждает Маас, две из трех организаций «уже много лет участвуют в «Петербургском диалоге» с целью содействия германо-российскому взаимопониманию». По словам министра иностранных дел Германии, ничто в деятельности организаций «не может ни оправдать, ни обосновать такой серьезный шаг» со стороны российской генпрокуратуры.

«Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без криминализации», – сказал Маас.

Накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.