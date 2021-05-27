Мнение: Асад должен голосовать

Когда в 2011 тебе говорят, что ты должен уйти, а ты спустя 10 лет снова идешь в президенты и побеждаешь на выборах (особых сомнений в победе Асада нет).

Разумеется, без помощи России и Ирана, этой фотографии могло бы и не быть, но все закончилось хорошо (хотя в самой Сирии еще вагон и маленькая тежелка различных проблем – от оккупированных США и Турцией территорий до КТО на Востоке).

Остатки "зеленой оппозиции" никого равнозначного Асаду выдвинуть за эти годы так и не смогли, а самый известный "зеленый" – главарь ХТШ террорист Аль-Джулани в выборах участвовать не собирается и до сих пор рассказывает, как он победит Асада. Вполне понятно, что в таких условиях победа Асада безальтернативна и лучший офтальмолог Ближнего Востока еще долгие годы будет радовать своим существованием всех сторонников тезиса "Асад должен уйти".

Стоит отметить, что Асма после рака и короны неплохо выглядит.

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