Врет и верит

Лукашенко угрожает «мировой войной», председатель КГБ называет журналиста Протасевича «террористом», а самолет «Белавиа» тем временем жжет топливо над Кобрином.

У Александра Лукашенко есть особенность: когда он говорит с трибуны, то сам начинает искренне верить в то, что произносит. Больше его речам не верит никто, включая тех, кто в этот момент сидит в зрительном зале. Но реакция аудитории, мнение людей, репутация страны — все это его совершенно не волнует. Воображение Лукашенко бежит впереди его собственных слов и рисует столь красочные картины, что любой сюрреалист может обзавидоваться.

В среду Лукашенко пришел в Овальный зал Дома правительства на встречу с депутатами, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Еще накануне было ясно, что говорить он будет не о посевной и даже не о «Славянском базаре», а о захваченном в воскресенье самолете. Будет врать и верить. Так и случилось.

Самолет, оказывается, развернули над Белорусской АЭС, чтобы избежать большой техногенной катастрофы: «В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи нее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта? Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности».

Вот только самолет развернули над Лидой, а АЭС находится вблизи Островца.

От точки разворота лайнера до АЭС — 104 километра по прямой. А до литовской границы — 11 километров. До Вильнюса — 70.

Потом Лукашенко сказал, что командир экипажа 15 минут советовался «с хозяевами» и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Очевидно, все эти 15 минут самолет просто висел в воздухе и никуда не двигался — просто терпеливо ждал истребителя, который его вежливо проводит до места посадки.

Фото: ТАСС

Разумеется, на борту находился террорист. Разумеется, сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Разумеется, все это пакости Запада, который мстит Беларуси за пандемию. У них там, на Западе, из-за локдауна пострадали люди, которые теперь завидуют белорусам и ненавидят собственные правительства. А это повод отомстить стабильному и процветающему государству: «Очевидно, что на этапе выхода из пандемии западное общество недовольно тем, как происходит этот выход, как их защитили, как распределялись на Западе средства, как идет вакцинация. Словом, как спасают и лечат людей. Именно поэтому для Запада важно показать, что нет лучших примеров, где к людям, их правам и здоровью относятся лучше, чем у них. Отвлечь от того, что происходит у них. Наша позиция по пандемии — это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами за локдауны, заточения людей. Беларусь, тем более экономически живая, им поперек горла. Вот и атакуют».

Атакуют, по словам Лукашенко, жестоко. Война уже не холодная, а ледяная. Но в любой момент она может стать вполне «горячей» и даже мировой: «Мы оказались на передовой новой не холодной — уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь! А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война». В этой войне, сказал Лукашенко, Беларусь на победу не рассчитывает, но непременно нанесет противнику «неприемлемый ущерб».

А пока Лукашенко нанес именно такой ущерб единственной в Беларуси авиакомпании.

В то время как он выступал перед чиновниками, в районе Кобрина наворачивал круги, сжигая топливо, самолет «Белавиа», летевший в Барселону.

Александр Лукашенко во время выступления в Овальном зале Дома правительства, 26 мая 2021 года. Фото: ЕРА

Его не пропустили в воздушное пространство Польши. Затем он вернулся в Минск. Прекращено воздушное сообщение с Великобританией, Литвой, Чехией, Финляндией, Латвией, Украиной, Францией. Использовать воздушное пространство Беларуси отказались Кипр, Австрия, Польша, Испания, Латвия, Германия, Нидерланды, Швеция, Венгрия, Украина, Литва, Великобритания и Франция. И это, судя по всему, только начало.

К войне Лукашенко готовится вместе со своими ближайшими соратниками. Премьер-министр Роман Головченко, выступая в том же Овальном зале, сказал, что в случае введения санкций Беларусь в качестве ответных мер введет эмбарго на импорт и ограничит транзит. А председатель КГБ Иван Тертель заявил, что «истерика Запада» связана с показаниями Романа Протасевича, который, конечно же, раскрыл имена западных спонсоров протестов и заказчиков терактов. После таких заявлений — о войне, эмбарго, терактах, заминированном над АЭС самолете — логичным кажется разве что бункер или немедленное катапультирование всего правительства.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Но Лукашенко всерьез строит планы. 26 мая он не только угрожал «мировой войной», не только собирался на встречу с Путиным, не только приглашал Путина и Байдена встретиться в Минске вместо Женевы, но и говорил о конституционном референдуме, который непременно пройдет в 2022 году. Лукашенко думает, что у него есть будущее. Точнее, верит, когда начинает об этом говорить.

Международный отдел «Новой»

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