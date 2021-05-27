На заметку родителям: кого можно вырастить из ребенка, если ему разрешать все

Поколение 90-х практикует вседозволенность. Те люди, которые стали или планируют стать родителями, пропагандируют свободное воспитание (точнее, полное его отсутствие). Они говорят, что разрешат своим детям делать все, что те захотят. Психолог Наталья Гриценко спрогнозировала, к чему это приведет.

Родители и дети

Ребенок побежал и вытоптал цветы на газоне, мучает беззащитного котенка, толкает бабушку, которая еле передвигается с палочкой… Кто виноват в этом случае? Некоторые из вас скажут, что ребенок, другие – его родители. На самом деле может быть и третий вариант.

Здесь рассматривается вопрос о воспитании самих родителей, которые по-прежнему остаются детьми. Инфантильность проявляется в том, что мамы и папы не хотят слышать ничего плохого о своем ребенке: ни о его здоровье, ни о поведении. На все замечания и советы специалистов или других компетентных людей они не реагируют. Это говорит о моральной незрелости и о том, что им хочется слышать только похвалу. Родители-нарциссы сами делают все возможное, чтобы малыш поступал из ряда вон плохо, поскольку их так воспитали папы и мамы. Вседозволенность порождает вседозволенность.

Ложное право выбора

Незрелость позволяет родителям принимать единственно правильную стратегию: они все разрешают своим чадам. Например, ребенок не хочет есть овощи или не спит, а играет по ночам. Мама с папой не видят ничего плохого в том, чтобы малыш выбирал себе сам как питание, так и режим дня. Хочет играть – пусть играет, хочет есть – дадим ему то, что он просит, пусть даже этот продукт будет на сто процентов вредным для детского организма. Родители забывают о том, что имеют дело с маленьким ребенком, который пока еще в силу отсутствия опыта не способен сделать правильный выбор. Такая вседозволенность приводит к появлению проблем с пищеварением, а также с нервной системой, поскольку малыш элементарно не высыпается.

Последствия воспитания родителей старшего поколения

Причиной инфантильности родителей 80-х и 90-х является то, что они сами выросли в нехватке любви и заботы. Их мамы и папы много работали, их не было дома, воспитанию уделялось очень мало времени. Поэтому многие миллениалы считают, что любовь – это вседозволенность. То есть, являясь недолюбленными детьми, они стараются все разрешать своим ребятишкам. В их понятии любить – это значит все разрешать и ни в чем не отказывать.

Равнодушные мамы и папы

С первой причиной все ясно, поскольку отсутствие нужного количества любви в детстве обязательно отразится на характере в будущем. Миллениалы помнят о том, какими равнодушными (в их представлении) были к ним родители, поэтому практикуют это со своими детьми.

У малыша проблема со здоровьем, а мама с папой предпочитают не обращать на это внимания («перерастет»). Ребенок ведет себя агрессивно по отношению ко всем? Никто не утруждает себя тем, чтобы объяснить ему нормы поведения. Либо вообще не реагируют на его выходки, либо дают ему то, что он просит (гаджет или игрушку, если малыш начинает «приставать» непосредственно к ним).

Вред вседозволенности

Ребенка не стоит баловать, это очень вредно для его развития. Чтобы «включить» фантазию и заставить думать, малышу должно быть скучно. Например, если в комнате не будет игрушек, он легко придумает, с чем можно поиграть. Однако если в комнате огромное количество игрушек, а проведение досуга заключается исключительно в посещении центров с набором развлечений, надеяться на талант ребенка не стоит, поскольку у таланта даже не будет возможности развиться. Родители сами все предоставляют для игры, а также разрешают вести себя так, как захочется. Отсутствуют элементарные правила, как нужно делать.

Малыш не знает даже минимума, как себя вести в обществе. Чего ожидать от такого воспитания в будущем? Только появления большого количества взрослых людей, которые ведут себя, как дети, причем играют в опасные игры (их ведь никто не предупредил об опасности).