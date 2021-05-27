Широко распространенные симбиозы коралловых водорослей претерпели исторические изменения климата

Согласно новому исследованию, один из самых важных и широко распространенных кораллов-строителей рифов, известный как кораллы из цветной капусты, демонстрирует прочные партнерские отношения с некоторыми видами симбиотических водорослей, и эти отношения сохранялись в периоды интенсивных климатических колебаний за последние 1,5 миллиона лет. под руководством исследователей из Пенсильванского университета. Полученные данные предполагают, что эти кораллы и их симбиотические водоросли могут иметь способность адаптироваться к нынешнему усилению потепления океана, по крайней мере, в ближайшие десятилетия.

Цветные кораллы, относящиеся к роду Pocillopora, представляют собой ветвящиеся кораллы, обеспечивающие жизненно важную среду обитания для четверти рыб в мире и многих видов беспозвоночных, таких как омары, морские ежи и гигантские моллюски. Они распространены во всем Индо-Тихоокеанском регионе — регионе, простирающемся от восточной Африки, севера до Индии и Юго-Восточной Азии, через Австралию и охватывающих Гавайи — и способны к дальнему распространению и быстрому росту, что делает их одними из первых видов, которые восстановить заселение рифов, поврежденных тайфунами и событиями массового обесцвечивания и гибели кораллов.

«Мы обнаружили, что Pocillopora поддерживает тесную связь с некоторыми видами водорослей из рода Cladocopium из-за повторяющихся колебаний климата Земли», — сказал Тодд ЛаДжеунесс, профессор биологии штата Пенсильвания. «Наши результаты подтверждают, насколько стабильны и устойчивы эти отношения на протяжении длительного времени».

ЛаЖенесс объяснил, что кораллы включают от сотен до сотен тысяч отдельных животных, называемых полипами. Крошечные одноклеточные водоросли, известные как динофлагелляты, обитают в тканях этих полипов, придают кораллам их цвет и обеспечивают животных до 90% их потребностей в энергии за счет продуктов фотосинтеза. Эти динофлагелляты значительно влияют на способность кораллов справляться со стрессовыми факторами окружающей среды.

В течение двух десятилетий Ла Джеунесс и его коллеги собирали образцы кораллов со всего мира, используя молекулярно-генетические методы для определения видов кораллов и водорослей, документируя специфику партнерства (некоторые виды водорослей очень специфичны для определенных видов кораллов). , в то время как другие являются универсальными и могут ассоциироваться со многими различными типами кораллов) и определяют, как эти партнерства изменились на протяжении эволюционной истории.

«Важные биологические открытия более вероятны при работе с точным разрешением видов — в данном случае как для кораллов, так и для динофлагеллят», — сказал ЛаЖенесс. «Исследованию биологии фотосинтезирующих кораллов мешает отсутствие хорошего таксономического разрешения. Наша работа по определению этих видов очень детализирована и в настоящее время является одной из самых сложных».

Команда использовала комбинацию генетических, экологических и морфологических методов (внешний вид организма) для изучения кладокопиума, который ассоциируется с Pocillopora. В частности, они полагались на различные генетические маркеры — или последовательности ДНК с известным местоположением на хромосомах — для определения генетической идентичности вида. Они также использовали микроскоп для визуализации и изображения клеток кладокопия. Результаты опубликованы 20 мая в Журнал ISME, официальный журнал Международного общества микробной экологии.

«Благодаря этому исследованию мы теперь знаем, что Cladocopium, самый распространенный род коралловых симбионтов, включает сотни видов», — сказала Кира Тернхэм, аспирант кафедры биологии Пенсильванского университета. «Мы смогли идентифицировать и описать два вида, которые мы назвали Cladocopium latusorum и Cladocopium pacificum, и с этим разрешением смогли определить возраст их партнерства и уникальную важность для конкретных кораллов-хозяев».

Затем команда исследовала, были ли Cladocopium из географически разнесенных популяций Pocillopora репродуктивно изолированными или проявляли ли связь. Они обнаружили, что популяции обоих видов, как и их хозяева Pocillopora, генетически хорошо связаны между тропическим и субтропическим Тихим океаном, что указывает на способность к распространению на большие расстояния.