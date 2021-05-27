Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

Дума города Владивостока на очередном заседании в четверг приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города Олега Гуменюка по его собственному желанию.

Депутаты рассмотрели заявление градоначальника об отставке и единогласно приняли решение о прекращении его полномочий. Присутствовали 29 депутатов, передает ТАСС.

После этого также единогласно дума приняла решение о начале конкурсных процедур по замещению должности мэра. «Мы утверждаем своим решением отставку и даем старт формированию конкурсной комиссии, которая будет сформирована из равноправных членов комиссии со стороны думы распоряжением губернатора», – рассказал председатель городской думы Андрей Брик.

Заявление Гуменюка о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию поступило в думу 19 мая.

В прошлый вторник мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко принял консолидированное решение о своей отставке.

Перед этим Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные денежные средства на развитие, но качественных изменений не происходит.