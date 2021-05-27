 

Мнение: Россия катится в “красную пропасть”

27.05.2021, 5:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чудесное интервью Протасевича 2015-го года, где мы видим уже известную фотографию с замазанным лицом (вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6798468.html она без купюр и физиономией Протасевича), где Протасевич скрываясь за позывным "Ким" рассказывает, как он воюет в состава нацистского полка "Азов".
Также обращаем внимание на то, что Протасевич вещает в отношении России. По мнению Протасевича "Россия правопреемник Совка и катится в красную пропасть". Также у Протасевича "кровные счеты с коммунистами". В Белоруссии Протасевич собирался остановить "российскую путинскую орду".

https://twitter.com/NewsZapper/status/1397601265295794179 – цинк (первоисточник тут https://nn.by/?c=ar&i=156593&lang=ru, вспомнили о статье тут https://t.co/wMTvxn3mPz?amp=1)

Симпатичный Протасевичу Северинец вчера получил 7 лет тюрьмы.
Не менее симпатичный Протасевичу Статкевич находится в СИЗО №1 и проходит по делу о заговоре с целью убийства Лукашенко.
Скоро к ним присоединится и сам Протасевич.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Медики назвали главные симптомы сахарного диабета второго типа

26.06 / Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии

21.12 / Хакеры ГРУ, атаковавшие правительство США, забывали отключить вебкамеру

14.01 / Организаторы продлили регистрацию на конкурс “Мастера гостеприимства”

22.03 / Близкий друг принца Уильяма прокомментировал слова принца Гарри: “Уильям доволен своей ролью и не находится “в ловушке системы”

04.08 / Трутовые грибы и чага способны подавить рост раковых клеток

28.05 / Новый метод микроскопии проникает глубже в живой мозг

01.05 / Выставки мая. Праздники

03.05 / Как тиктокреша на ветеранах заработала – Личное мнение

04.01 / Как таинственная женщина в черном возле кровати обеспечивала спокойный сон ребенку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика