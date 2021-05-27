Мнение: Россия катится в “красную пропасть”

Чудесное интервью Протасевича 2015-го года, где мы видим уже известную фотографию с замазанным лицом (вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6798468.html она без купюр и физиономией Протасевича), где Протасевич скрываясь за позывным "Ким" рассказывает, как он воюет в состава нацистского полка "Азов".

Также обращаем внимание на то, что Протасевич вещает в отношении России. По мнению Протасевича "Россия правопреемник Совка и катится в красную пропасть". Также у Протасевича "кровные счеты с коммунистами". В Белоруссии Протасевич собирался остановить "российскую путинскую орду".

https://twitter.com/NewsZapper/status/1397601265295794179 – цинк (первоисточник тут https://nn.by/?c=ar&i=156593&lang=ru, вспомнили о статье тут https://t.co/wMTvxn3mPz?amp=1)

Симпатичный Протасевичу Северинец вчера получил 7 лет тюрьмы.

Не менее симпатичный Протасевичу Статкевич находится в СИЗО №1 и проходит по делу о заговоре с целью убийства Лукашенко.

Скоро к ним присоединится и сам Протасевич.

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