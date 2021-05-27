Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов

Накануне депутаты обсуждали в первом чтении законопроект, направленный на сокращение разницы в бюджетной обеспеченности регионов. “Разрыв между самыми богатыми и малообеспеченными территориями достигает у нас семи раз”, – напомнил Володин.

Председатель ГД констатировал, что методики Минфина, по которым федеральные транши распределялись между регионами, оказались недостаточно эффективными. Они строились на прогнозах, которые не оправдались, отметил Володин.

Депутаты предложили правительству вместе выработать методики поддержки регионов и нести ответственность за их эффективность. “Как это требуют президент и обновленная Конституция”, – подчеркнул Володин.

Парламентарии предложили оказывать регионам адресную помощь. Для этого должно быть несколько формул, уверен председатель ГД.

“Например, одна для регионов-доноров, другая — для тех, кто приближается к их уровню, третья — для находящихся в середине списка, четвертая — для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью”, – пояснил спикер.

На снижение задолженности регионов планируется выделить 337 миллиардов рублей, отметил Володин. Также предстоит распределить 500 миллиардов на инфраструктурные проекты.

По словам спикера, поддержать необходимо прежде всего тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. “Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить», — считает председатель ГД. .

Ко второму чтению законопроекта правительство представит парламентариям предложения по обновлению методик и формул поддержки регионов. “Вопрос на контроле», — заключил спикер.