 

В Подмосковье у водителя нашли 200 таблеток ЛСД

27.05.2021, 5:06, Разное
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На 32-м километре трассы М-2 “Крым” в Московской области сотрудники полиции обратили внимание на битую машину, которая ехала со включенными аварийными сигналами, передает сайт “Подмосковье сегодня”. После остановки водитель стал заметно нервничать. Правоохранители поинтересовались, есть ли при нем запрещенные вещества. Запрещенные вещества при нем были, в чем он и признался. Речь шла о 200 таблетках ЛСД. Мужчина признался, что достал их из тайника.



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