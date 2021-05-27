 

В России закроют более 40 аэродромов малой авиации

27.05.2021, 4:48, Разное
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Большинство из них — на Русском Севере.

В РФ закроют для обслуживания воздушных судов более 40 аэродромов малой авиации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Основная часть аэродромов находится в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Красноярском крае и Иркутской области.

В пресс-службе правительства Архангельской области «Новой» пояснили, что изменения исключительно формальные. Существующие аэродромы сохранятся и продолжат функционировать, но в статусе посадочных площадок. При этом на авиаперевозки смена наименования не повлияет.

В мае региональные авиакомпании, работающие в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке отправляли Мишустину письмо, сообщая о рисках значительного сокращения географии полетов на местных рейсах, писали журналисты РБК. Риск сокращения полетов региональные авиакомпании объясняли невозможностью исполнения постановления правительства, которое ужесточает меры транспортной безопасности. В частности, это требования, предъявляемые к посадочным площадкам, операторами которых преимущественно выступают сами перевозчики или муниципальные предприятия.

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По данным на март 2021 года, в реестре Росавиации было более 2,2 тысяч посадочных площадок, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службе Минтранса. В 2020 году на рейсах в пределах одного субъекта в РФ было перевезено 1,8 миллиона пассажиров. Это 3% от общего пассажиропотока на внутрироссийских авиалиниях.

Источник: Новая газета



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