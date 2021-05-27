Самолетам белорусских авиакомпаний запретили летать над Литвой

В Литве вступил в силу введенный в среду запрет на право входа в воздушное пространство республики для белорусских авиакомпаний и всех авиаперевозчиков, лицензия которым выдана Минском.

Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, на саммите Евросоюза в Брюсселе главы стран – членов сообщества и руководство ЕС пришли к выводу, что европейское воздушное пространство должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Вильнюс, по словам главы ведомства, без отлагательств реализовал это на деле. Решение вступило в силу в четверг в 03.00, передает ТАСС.

Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» на полеты в Швецию, а Братислава ввела запрет на вход самолетов «Белавиа» в воздушное пространство над Словакией. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия, Франция и Украина.

В Минске с удивлением восприняли решение Киева о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Комментируя решения стран Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, самолеты авиакомпании могут летать по другим направлениям.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.