Канада собралась отправить на спутник Земли луноход

Канада в ближайшие пять лет отправит на Луну луноход, сообщил канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань.

«Канада будет частью космической истории! Канадец станет участником миссии Artemis 2, первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года», – приводит слова министра ТАСС.

Кроме того, Шампань отметил, что «Канада планирует высадить на Луне луноход в течение ближайших пяти лет, чтобы подготовить космический сектор [страны] для дальнейших исследований».

Напомним, 17 апреля компания SpaceX и НАСА заключили контракт на доставку астронавтов на Луну. В мае прошлого года НАСА перенесло начало программы освоения Луны на конец 2021 года в связи с задержками при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии.