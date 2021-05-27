 

Канада собралась отправить на спутник Земли луноход

27.05.2021, 4:36, Новости дня
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Канада в ближайшие пять лет отправит на Луну луноход, сообщил канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань.

«Канада будет частью космической истории! Канадец станет участником миссии Artemis 2, первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года», – приводит слова министра ТАСС.

Кроме того, Шампань отметил, что «Канада планирует высадить на Луне луноход в течение ближайших пяти лет, чтобы подготовить космический сектор [страны] для дальнейших исследований».

Напомним, 17 апреля компания SpaceX и НАСА заключили контракт на доставку астронавтов на Луну. В мае прошлого года НАСА перенесло начало программы освоения Луны на конец 2021 года в связи с задержками при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии.



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