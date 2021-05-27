Мнение: Новые правила для интернет-платформ в Индии

Новые правила для интернет-платформ в Индии.

В Индии вступили в силу новые правила для социальных сетей и интернет-платформ.

Среди прочего они запрещают контент, затрагивающий "суверенитет и целостность Индии" или угрожающий национальной безопасности, а также расистский, клеветнический или вредный для несовершеннолетних.

Соцсети также обязаны удалять подобный контент самостоятельно или по решению суда – и сообщать имя человека, первым опубликовавшего запрещенное сообщение.

Помимо этого, соцсети должны назначать в Индии представителей по соблюдению новых правил.

Google заявила, что намерена соблюдать новые правила, Facebook – что "стремится соблюдать", но обсуждает их с правительством Индии, а WhatsApp (хотя принадлежит Facebook) оспорила новые правила в суде Нью-Дели.

Индия – вторая после Китая страна в мире по числу интернет-пользователей (более 800 млн человек).

https://t.me/boris_rozhin/15824 – цинк

Как уже писал несколько лет назад, миф о свободном интернете, где можно болтать все что вздумается, уходит в прошлое. Крупные страны постепенно огораживают национальные сегменты-интернета. Где-то мягко, где-то жестко, но суть процесса суверенизации собственных сегментов интернета и общей фрагментации интернета, думаю вполне очевидна.

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