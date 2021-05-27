 

Лукашенко о недоброжелателях Белоруссии: Перешли от организации бунтов к этапу удушения

27.05.2021, 4:08, Разное
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Белорусский лидер заявил, что недоброжелатели решили изменить методы атаки на страну, от организации бунта они перешли к этапу удушения. Александр Лукашенко подчеркнул, что злоумышленники преступили множество красных линий, перешли “границы здравого смысла и человеческой морали”.

По словам политика, власти республики принимали жесткие меры и смогли подавить волну неонацизма в зародыше. Лукашенко отметил, что некоторым не понравилась реакция силовиков на протесты, но она была оправдана. “Эта стратегия – жизненно важная для Белоруссии”, – уточнил президент.

Лукашенко добавил, что давление, которое Европа и США сегодня оказывают на республику, напрямую связано с тем, что им не удалось устроить госпереворот. В ходе заседания президент не исключил, что через некоторое время недоброжелатели начнут атаку на Россию.

17 апреля Александр Лукашенко дал большое интервью каналу ОНТ, где сообщил, что на него готовили покушение. Злоумышленники также собирались поймать детей президента и “посадить их в погреб”. Президент считает, что спецоперация была одобрена высшим руководством Соединенных Штатов.

Кроме того, заговорщики хотели устроить госпереворот в Белоруссии: захватить теле– и радиоцентры столицы, заблокировать подразделения ОМОНа и внутренних войск, а также полностью отключить энергетические системы страны.



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