В Томской области семейство отлупило инспектора ДПС

Инспектор ДПС заметил машину с выключенными фарами, которая ехала по дороге возле города Стрижевой в Томской области. Выяснилось, что за рулем сидел 51-летний мужчина без прав. В салоне сидели двое его сыновей 28 и 23 лет. Втроем они избили остановившего их инспектора, передает Общественная служба новостей. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело.