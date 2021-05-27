 

Мнение: О приближении войны к самой границе России

27.05.2021, 3:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почти всегда большие войны начинались из-за действий маленьких стран. Не то, чтобы сверхдержавы были особо миролюбивыми. Но всё же, чтобы вцепиться в глотки друг другу, им нужен был некий формальный повод. Который находился в действиях «обнаглевших» сателлитов, которых эти сверхдержавы крышевали.

Ну а дальше уже необратимая логика войны набирала ход…

Сейчас происходит нечто подобное. Причём, к сожалению, у самых границ России.

Громкий инцидент с принудительной посадкой в Минске рейса ирландского лоукостера Ryanair, итогом чего стал арест находившегося на борту основателя телеграм-канала NEXTA, белоруса с польским ВНЖ Романа Протасевича и его girl-friend Софии Сапеги, гражданки РФ, получил не менее громкое продолжение. Причём не со стороны России.

Белорусский президент Александр Лукашенко с парламентской трибуны пригрозил Западу третьей мировой войной. По его словам, некие внешние недоброжелатели уже давно ведут гибридную войну против Беларуси, рассматривая её как полигон перед «броском на Восток». А истинной целью «западных стратегов» является #Россия, против которой уже активно работает «один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике».

«Мы оказались на передовой не холодной, а уже ледяной войны, – заявил Александр #Лукашенко. – И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне #Беларусь не рассчитывает на победу, но даже если останется в одиночку, цель – нанести неприемлемый ущерб противнику».

Также в ходе выступления он примерил на свою страну роль пороховой бочки Европы. И вообще был преисполнен воинственной риторики. «Нет смысла шатать Беларусь. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Остановитесь!», – грозно добавил президент.

Но словами дело не ограничилось. Анонсированные Евросоюзом новые экономические #санкции, к которым могут присоединиться #США, по словам Александра Лукашенко, показали, что массовые протесты в Беларуси уже невозможны, а противник перешел «от организации бунтов к этапу удушения». Поэтому асимметричным ответом Минска станет поток наркотрафика в направлении Европы. «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», предупредил крепкий картошек. А подчинённый ему премьер-министр Роман Головченко заявил, что в случае усиления санкций Беларусь может ввести эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит грузов по своей территории. Что означает уже настоящую торговую войну. Которая России совершенно не выгодна ни тактически, в преддверии саммита Байден-Путин, ни стратегически.

Но это полбеды. А беда в том, что на фоне последних белорусских событий не выглядит невероятным и куда более жёсткий сценарий. Например, очередное неадекватное внешнеполитическое действие Александра Лукашенко по отношению к одной из малых европейских стран (Польша, Литва, Латвия). Которое, естественно, вызовет ответную их реакцию – надо полагать довольно истеричную. За белорусского союзника вынужденно вступится #Россия. А тогда волей-неволей начнётся уже ответная реакция со стороны стран-членов НАТО. Дальше – самоподдерживающаяся цепь событий, эскалирующая конфликт до немыслимой сейчас стадии остроты.

Тем более, что российское общественное мнение, разогретое нашими «ястребами», к таким сценариям уже морально готово. Включишь любой государственный канал – повсюду либо внешние враги, либо «пятая колонна», либо и те, и другие сообща подтачивают единство российской государственности и угрожают национальной безопасности. В ответ на что широкие народные массы постепенно склоняются к решительным действиям: дескать, давно пора «выбить зубы» всем врагам. Остаётся найти только повод. А раз так, он скоро найдётся. Или всё же не найдётся?

Что в предстоящем остром конфликте позволит сохранить остатки здравого смысла – тем более, что семь лет назад российский президент в аналогичной, т.е. потенциально конфронтационной ситуации уже отдавал приказ о приведении в полную готовность стратегических ядерных сил РФ?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Ирина Салтыкова призналась, почему не стала женой хоккеиста Павла Буре

23.04 / Кассовая борьба

02.07 / В Сети появился редкий снимок Александра Панайотова с женой Екатериной Кореневой

16.07 / Фанаты набросились на Баскова из-за ночных прыжков на батуте во время пандемии

20.02 / Врачи назвали три критических симптома COVID-19

21.07 / Съемки пятого сезона сериала “Ищейка” завершились

25.06 / Мнение: Разбои и грабежи в России, самая богатая ресурсами страна и активы россиян за рубежом

29.10 / В Барселоне во время протестов спели “Калинку”

19.09 / Девушка-полтергейст: Таинственные явления вокруг Анжелики Коттин

16.07 / В Подмосковье заметили смерч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика