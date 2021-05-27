Мнение: О приближении войны к самой границе России

Почти всегда большие войны начинались из-за действий маленьких стран. Не то, чтобы сверхдержавы были особо миролюбивыми. Но всё же, чтобы вцепиться в глотки друг другу, им нужен был некий формальный повод. Который находился в действиях «обнаглевших» сателлитов, которых эти сверхдержавы крышевали.

Ну а дальше уже необратимая логика войны набирала ход…

Сейчас происходит нечто подобное. Причём, к сожалению, у самых границ России.

Громкий инцидент с принудительной посадкой в Минске рейса ирландского лоукостера Ryanair, итогом чего стал арест находившегося на борту основателя телеграм-канала NEXTA, белоруса с польским ВНЖ Романа Протасевича и его girl-friend Софии Сапеги, гражданки РФ, получил не менее громкое продолжение. Причём не со стороны России.

Белорусский президент Александр Лукашенко с парламентской трибуны пригрозил Западу третьей мировой войной. По его словам, некие внешние недоброжелатели уже давно ведут гибридную войну против Беларуси, рассматривая её как полигон перед «броском на Восток». А истинной целью «западных стратегов» является #Россия, против которой уже активно работает «один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике».

«Мы оказались на передовой не холодной, а уже ледяной войны, – заявил Александр #Лукашенко. – И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне #Беларусь не рассчитывает на победу, но даже если останется в одиночку, цель – нанести неприемлемый ущерб противнику».

Также в ходе выступления он примерил на свою страну роль пороховой бочки Европы. И вообще был преисполнен воинственной риторики. «Нет смысла шатать Беларусь. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Остановитесь!», – грозно добавил президент.

Но словами дело не ограничилось. Анонсированные Евросоюзом новые экономические #санкции, к которым могут присоединиться #США, по словам Александра Лукашенко, показали, что массовые протесты в Беларуси уже невозможны, а противник перешел «от организации бунтов к этапу удушения». Поэтому асимметричным ответом Минска станет поток наркотрафика в направлении Европы. «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», предупредил крепкий картошек. А подчинённый ему премьер-министр Роман Головченко заявил, что в случае усиления санкций Беларусь может ввести эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит грузов по своей территории. Что означает уже настоящую торговую войну. Которая России совершенно не выгодна ни тактически, в преддверии саммита Байден-Путин, ни стратегически.

Но это полбеды. А беда в том, что на фоне последних белорусских событий не выглядит невероятным и куда более жёсткий сценарий. Например, очередное неадекватное внешнеполитическое действие Александра Лукашенко по отношению к одной из малых европейских стран (Польша, Литва, Латвия). Которое, естественно, вызовет ответную их реакцию – надо полагать довольно истеричную. За белорусского союзника вынужденно вступится #Россия. А тогда волей-неволей начнётся уже ответная реакция со стороны стран-членов НАТО. Дальше – самоподдерживающаяся цепь событий, эскалирующая конфликт до немыслимой сейчас стадии остроты.

Тем более, что российское общественное мнение, разогретое нашими «ястребами», к таким сценариям уже морально готово. Включишь любой государственный канал – повсюду либо внешние враги, либо «пятая колонна», либо и те, и другие сообща подтачивают единство российской государственности и угрожают национальной безопасности. В ответ на что широкие народные массы постепенно склоняются к решительным действиям: дескать, давно пора «выбить зубы» всем врагам. Остаётся найти только повод. А раз так, он скоро найдётся. Или всё же не найдётся?

Что в предстоящем остром конфликте позволит сохранить остатки здравого смысла – тем более, что семь лет назад российский президент в аналогичной, т.е. потенциально конфронтационной ситуации уже отдавал приказ о приведении в полную готовность стратегических ядерных сил РФ?

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