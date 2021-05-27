Атласные юбки остаются фаворитами летнего сезона: советы по выбору и носке (+ подборка стильных сочетаний)

Изделия из атласа популярны в этом сезоне. Фасоны юбок из этого материала многообразны. Они хорошо сочетаются с трикотажным верхом большого объема, футболками, строгими блузками, туфлями на каблуке и без него, мокасинами, сапогами.

Выбор атласной юбки по длине

Одним из важных моментов по выбору юбки из атласа является ее длина. Она создает определенную форму.

Можно выделить несколько вариантов таких фасонов:

Прямой стиль, облегающий, метрической фигуры. Придают девушкам романтическое настроение небольшие разрезы.Длинные юбки до пола и щиколотки выглядят празднично. Разнообразные рисунки и струящаяся ткань летнего тренда украсят романтический образ дамы.Юбка ниже колена — это универсальный вариант. Подходит для всех видов телосложения, может сочетаться с одеждой любого стиля.

Очень оригинально и неповторимо выглядят юбки из данной ткани.

Подбор фасона атласной вещи

К выбору фасона модного тренда нужно подойти ответственно. Если правильно подобрать этот параметр, то можно скрыть имеющиеся недостатки.

Вот некоторые рекомендуемые варианты:

Одежда не должна сильно обтягивать свою обладательницу. Вокруг бедер лучше оставить лишние сантиметры. Тогда вещь будет струиться. Можно подобрать форму с различными изображениями и рисунками.Вариант ретромодели с расширенными книзу клиньями является в этом сезоне одним из востребованных.Модель в форме карандаша используется чаще всего в повседневной жизни. Покрой из атласа поможет скрыть лишние килограммы.Юбка-клеш подойдет любой женщине. Форму до колен следует выбирать девушкам с полными бедрами. Такой вид юбки подчеркнет талию, а объем визуально уменьшит. Женщины с любой фигурой могут выбрать длину ниже колен. Максимальную длину можно использовать в качестве вечернего наряда.Идеально подходит на все случаи жизни вариант плиссе

Эти советы помогут выбрать юбку, чтобы выглядеть на все сто.

Стильные сочетания

Чтобы выглядеть стильно, нужно уметь сочетать вещи. Вот некоторые способы ношения модного тренда с различными предметами:

Укороченный верх в сочетании с сатиновой юбкой подходит и для каждодневной носки, и для вечернего выхода.Футболка – незаменимый вариант в комплекте с атласной юбкой. В моде как однотонный вид, так и с различными оттенками и рисунками. В тренде футболки с плечиками, которые выделяют силуэт, и рубашки свободного кроя. Тонкие джемперы или кардиганы с юбками станут украшением на вечеринке. Используются для прогулок джемперы с коротким рукавом.Сделают образ более строгим и официальным жакеты с сатиновой юбкой.

Юбки из атласа будут всегда привлекать окружающих и вызывать много положительных и восторженных эмоций.

Советы по носке фаворита сезона

Данный материал плохо впитывает влагу, может сильно мяться, прилипать к телу во время жары. Поэтому нужно соблюдать определенные правила:

Не находиться долго на солнце.Надевать под низ подкладку из хлопка, который впитывает влагу. Можно использовать съемный вариант.Покупать вещь не из тяжелой сатиновой ткани, а из легкой, в которой будет комфортно в жару.

Соблюдая эту инструкцию, можно избежать неприятных ощущений.