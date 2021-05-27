ИИ с интеллектом роя

Сообщества получают выгоду от обмена знаниями и опытом между своими членами. Следуя аналогичному принципу, называемому «обучение роем», международная исследовательская группа обучила алгоритмы искусственного интеллекта обнаруживать рак крови, заболевания легких и COVID-19 в данных, хранящихся децентрализованно. Этот подход имеет преимущество перед традиционными методами, поскольку он по своей сути обеспечивает технологии сохранения конфиденциальности, которые облегчают межсайтовый анализ научных данных. Таким образом, роевое обучение может значительно способствовать и ускорить сотрудничество и обмен информацией в исследованиях, особенно в области медицины. Об этом в научном журнале сообщают эксперты DZNE, Боннского университета, компании информационных технологий Hewlett Packard Enterprise (HPE) и других исследовательских институтов. Природа.

Наука и медицина становятся все более цифровыми. Анализ полученных объемов информации, известный как «большие данные», считается ключом к лучшим вариантам лечения. «Данные медицинских исследований — это настоящее сокровище. Они могут сыграть решающую роль в разработке индивидуализированных методов лечения, которые более точно подходят для каждого человека, чем традиционные методы лечения», — сказал Иоахим Шульце, директор по системной медицине DZNE и профессор Life & Medical Sciences. Институт (LIMES) при Боннском университете. «Для науки критически важно иметь возможность использовать такие данные как можно полнее и из как можно большего числа источников».

Однако обмен данными медицинских исследований в разных местах или даже между странами регулируется правилами защиты данных и суверенитета данных. На практике эти требования обычно можно реализовать, приложив значительные усилия. Кроме того, существуют технические препятствия: например, когда огромные объемы данных должны быть переданы в цифровом виде, линии данных могут быстро достичь предела производительности. Ввиду этих условий, многие медицинские исследования ограничены локальными рамками и не могут использовать данные, доступные где-либо еще.

Данные остаются на сайте

В свете этого исследовательское сотрудничество под руководством Иоахима Шульце протестировало новый подход к оценке данных исследований, хранящихся в децентрализованном виде. Основой для этого послужила еще молодая технология Swarm Learning, разработанная HPE. Помимо ИТ-компании, в исследовании приняли участие многочисленные исследовательские институты из Греции, Нидерландов и Германии, в том числе участники «Немецкой инициативы COVID-19 OMICS» (DeCOI).

Swarm Learning сочетает в себе особый вид обмена информацией между различными узлами сети с методами из набора инструментов «машинного обучения», ветви искусственного интеллекта (AI). Основой машинного обучения являются алгоритмы, которые обучаются на данных для обнаружения закономерностей в них и, следовательно, приобретают способность распознавать изученные закономерности и в других данных. «Swarm Learning открывает новые возможности для сотрудничества в области медицинских исследований, а также в бизнесе. Ключевым моментом является то, что все участники могут учиться друг у друга без необходимости делиться конфиденциальными данными», — сказал д-р Энг Лим Гох, старший вице-президент и руководитель Специалист по технологиям искусственного интеллекта в HPE.

Фактически, с Swarm Learning все данные исследований остаются на месте. Распространяются только алгоритмы и параметры — в некотором смысле извлеченные уроки. «Swarm Learning естественным образом удовлетворяет требованиям защиты данных», — подчеркнул Иоахим Шульце.

Совместное обучение

В отличие от «федеративного обучения», при котором данные также остаются локально, централизованного командного центра нет, пояснил боннский ученый. «Swarm Learning происходит в кооперации на основе правил, о которых все партнеры заранее согласовали. Этот набор правил фиксируется в блокчейне». Это своего рода цифровой протокол, который регулирует обмен информацией между партнерами в обязательном порядке, он документирует все события, и все стороны имеют к нему доступ. «Блокчейн — это основа Swarm Learning», — сказал Шульце. «Все члены роя имеют равные права. Нет центральной власти над тем, что происходит и над результатами. Так что в некотором смысле нет паука, управляющего паутиной данных».