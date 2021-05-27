 

В Петербурге сервис проката самокатов СК подозревает в оказании опасных услуг

27.05.2021, 3:38, Новости дня
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В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании, которая занимается предоставлением в аренду электросамокатов. Предполагается, что оказание данных услуг не отвечает требованиям безопасности.

Как сообщается на сайте СК, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководства» кикшеринговой компании, «будучи обязанными обеспечивать необходимые правила безопасности жизни и здоровья потребителей, а также окружающих лиц на всех этапах оказания  данных услуг» предоставили в аренду самокат двум мужчинам 20 и 21 года. Впоследствии один из них наехал на пешехода на Невском проспекте, а затем «оба молодых человека из хулиганских побуждений нанесли мужчине многочисленные удары руками и ногами». Пострадавший был госпитализирован в больницу.

«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», – сообщили в СК.

Напомним, Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу Сураджа Мамедли, которого обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, мужчина является фигурантом дела об избиении на Невском проспекте в Петербурге медика и писателя Валерия Айрапетяна в ходе конфликта из-за самоката.

Ранее в Петербурге самокаты предложили предоставлять в аренду по паспорту.



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