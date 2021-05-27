 

В Ставрополье в 2021 году отремонтируют почти 120 объектов здравоохранения

27.05.2021, 3:38, Новости дня
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В Ставропольском крае в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году проведут капитальный ремонт 118 объектов здравоохранения, сообщило управление по информационной политике аппарата правительства региона.

«В планах на 2021 год капитальный ремонт 118 объектов. Эта работа уже завершена в трех ставропольских селах – капитально отремонтированы фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Кировском Курского муниципального округа и врачебные амбулатории в поселках Заря и Новокумский Левокумского муниципального округа. В стадии приемки работ еще четыре таких объекта», – цитирует сообщение ТАСС.

Также в крае продолжается работа по обеспечению медицинских организаций современным оборудованием и пополнению их автопарка. Так, медучреждения уже получили новые рентгеновские аппараты для флюорографии, цифровой рентгенографии и маммографии. В больницы края также поступили 50 новых автомобилей.

«Затраты на реконструкцию и капитальный ремонт запланированных объектов здравоохранения составят около 1,2 млрд рублей. Помимо этого, предусмотрено строительство офиса врача общей практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, пяти врачебных амбулаторий, участковой больницы и двух поликлинических подразделений. Это существенно расширит и приблизит оказание качественной медицинской помощи на всех территориях нашего края», – рассказал первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи – одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который инициирован президентом Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.



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