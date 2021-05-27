 

Мнение: Низзя

27.05.2021, 3:24, Разное
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Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса", – сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности.

То, что приходится тормозить ретивых чиновников окриком сверху, говорит лишь о том, что идея о принудительном вакцинировании рассматривается на полном серьезе.

На самом деле всё, как говорится, идёт по плану.

Переход российского режима к фашистской террористической модели управления происходит не только по причине какой-то особой злобности как режима, так и конкретных его деятелей. Просто режим уже не в состоянии обеспечивать регулярное управление иными, ненасильственными, методами. Он – полный банкрот.

Логика подводит чиновника ко вполне очевидному выводу: раз поставлена задача, которую я не могу решить, то давайте решать ее так, как уже решаются множество других задач. Почему там можно, а тут нельзя? Почему ОМОН можно применять для избиения протестующих, но его нельзя использовать для обеспечения требуемого процента вакцинируемых? Непонятно.

Террор – это такая штука, которую нельзя применять выборочно. Однако проблема в том, что за кажущейся простотой применения насилия с каждым разом оно поглощает все больше ресурсов, которых и так недостаточно. Очень быстро возникает ситуация, когда насилие поглощает всё и наступает коллапс.

Собственно, поэтому и запрет Путина – он пытается как-то рационально распорядиться теми немногими крохами оргресурса, который еще есть. Но вариантов на самом деле нет: катастрофа (в том числе и управленческая) – это всегда движение только в одном направлении. Уж если ты упал со скалы, то в конце у тебя только один вариант – встреча с поверхностью. Попытки ухватиться за кустики, мимо которых ты пролетаешь со все большей скоростью – это просто маленький шанс отсрочить неизбежное.

Коллапс управления в стране – вещь абсолютно объективная. То, что еще что-то вроде бы как делается – это просто остатки жизнедеятельности: когда организм летит в пропасть, во время полета сердце еще бьется, легкие хватают последние литры воздуха, но на конечный итог это уже никак не повлияет.

Источник: Эль Мюрид



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