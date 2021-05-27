 

Собянин обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока Москвы

27.05.2021, 3:10, Разное
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Собянин рассказал, что около десяти лет назад территорию ВДНХ планировалось застроить жильем и торговыми центрами. В 2014 году выставка находилась в удручающем состоянии, констатировал мэр.

Градоначальник вспомнил о своем посещении павильона “Космос”. В главном зале торговали рассадой, на этом фоне висел портрет первого космонавта планеты Юрия Гагарина, рассказал Собянин.

“И так во всех павильонах. Например, в два ряда ларьки, сделаны какие-то металлические перекрытия, и везде китайский ширпотреб», — поделился мэр.

Собянин отметил, что изначально здания построили для временного проведения выставок, но затем они стали памятниками культуры. На ВДНХ плотность таких объектов самая большая в мире, добавил градоначальник.

Реставрировать памятники ВДНХ было сложно, признался мэр. Постройки восстанавливаются уже на протяжении пяти лет. Осталось привести в порядок около десяти таких объектов, уточнил глава города.

По его словам, в 2021 году на территории выставки откроют порядка 15 новых культурных и развлекательных объектов. Там будут выставочные залы, музеи, аттракционы, заведения общепита.

“А ведь еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава Богу, удалось этого не допустить”, – написал мэр в своем личном блоге.



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