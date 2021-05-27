Жара и сиськи – Личное мнение
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Вот за что я могу простить Эмина Агаларова полностью и оправдать даже за отдых с двумя жёнами сразу, так за его прекрасное чувство юмора.
Фестиваль Эмина Жара позволяет нашим горе-звёздам полностью проявить себя во всей красе.
Фото: Соцсети
Ну, или закопать — тоже самим себя.
На днях прошла предпати Жары в Москве. Пришла всхуднувшая Лариса Долина в мини:
Фото: Соцсети
Зачем 61-летней бабушке мини? Не стоит даже думать об этом — просто смотрите на выражение лица, с которым она высокомерно ругалась на Валю, как её, Карнавал.
Юля Барановская, к большому счастью, ещё не поёт. Но тоже хочет задать всем жару!
Фото: Соцсети
Женщина в красном! Леди ин ред! Кто хочет Юлю? Да она сама себя хочет в таком красном наряде.
А вот и моя любимка Каролина Куёк — сильная женщина. Жена то ли аниматора, то ли ещё не жена:
Фото: Соцсети
Женщина-кошка. Или.. Нет, скорее женщина-кот. Сытый такой кот в блестящем комбинезоне.
Если уж речь о кошках, особенно хороша оказалась на вечеринке Яночка Кошкина. Как написали в пресс-релизах — артистка она многогранная.
Фото: Соцсети
Ну, смотрю я на эти грани и ещё больше на выпуклости и понимаю, что Янке не в моих «Проснёмся вместе» нужно было сниматься, а в клипе Димы Билана — ну, там где Богомолов заставил Витьку трахаться с бабой!
Фото: Соцсети
В общем, спасибо, Эмин! Кто, если не ты ещё соберёт и покажет наш звёздный колхоз в одном месте!
Стыдно-то как — даже смотреть на это.
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Источник: Лена Миро
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