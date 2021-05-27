 

Жара и сиськи – Личное мнение

27.05.2021, 3:08, Разное
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Вот за что я могу простить Эмина Агаларова полностью и оправдать даже за отдых с двумя жёнами сразу, так за его прекрасное чувство юмора.

Фестиваль Эмина Жара позволяет нашим горе-звёздам полностью проявить себя во всей красе.


Фото: Соцсети

Ну, или закопать — тоже самим себя.

На днях прошла предпати Жары в Москве. Пришла всхуднувшая Лариса Долина в мини:


Фото: Соцсети

Зачем 61-летней бабушке мини? Не стоит даже думать об этом — просто смотрите на выражение лица, с которым она высокомерно ругалась на Валю, как её, Карнавал.

Юля Барановская, к большому счастью, ещё не поёт. Но тоже хочет задать всем жару!


Фото: Соцсети

Женщина в красном! Леди ин ред! Кто хочет Юлю? Да она сама себя хочет в таком красном наряде.

А вот и моя любимка Каролина Куёк — сильная женщина. Жена то ли аниматора, то ли ещё не жена:


Фото: Соцсети

Женщина-кошка. Или.. Нет, скорее женщина-кот. Сытый такой кот в блестящем комбинезоне.

Если уж речь о кошках, особенно хороша оказалась на вечеринке Яночка Кошкина. Как написали в пресс-релизах — артистка она многогранная.


Фото: Соцсети

Ну, смотрю я на эти грани и ещё больше на выпуклости и понимаю, что Янке не в моих «Проснёмся вместе» нужно было сниматься, а в клипе Димы Билана — ну, там где Богомолов заставил Витьку трахаться с бабой!


Фото: Соцсети

В общем, спасибо, Эмин! Кто, если не ты ещё соберёт и покажет наш звёздный колхоз в одном месте!

Стыдно-то как — даже смотреть на это.

Источник: Лена Миро



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