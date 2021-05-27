Любую погоду можно обратить в свою пользу: как выглядеть стильно, когда на улице дождь (советы и примеры)

Летом в средних широтах далеко не всегда бывает устойчивая хорошая погода. Теплые и жаркие дни граничат с дождями и умеренной прохладой. Однако в любую погоду нам хочется выглядеть стильно. На примере известных инстаблогерш мы посмотрим, как можно удачно комбинировать одежду для дождливой погоды.

Классика и элегантность

И хотя все классические вещи считаются вневременными, мода на строгие линии и прямой крой в этом сезоне усилила свои позиции. Немецкая инстаблогерша Каро Даур (на главном фото) предлагает носить белые брюки бананы и черную футболку с классическим тренчем песочного цвета. Осовременить деловой образ можно массивной цепью и туфлями мюли.

Мужской стиль

Образ от Вики Радер тоже идеально подойдет для работы или деловой встречи. Модница советует нам одеваться в мужском стиле: комбинировать белую рубашку, широкие черные брюки-палаццо и лоферы. Дополнить образ помогут темно-зеленый тренч, шляпа-панама и микросумка мятного оттенка.

Для прогулок в дождливую погоду

Конечно, для прогулок в дождливый выходной вряд ли подойдут брюки-палаццо в пол. В такую погоду инстаблогерши разгуливают в стильных резиновых сапогах, укороченных комбинезонах и легких анораках.

Также для случайного выхода в пасмурный выходной сгодятся мешковатые укороченные джинсы и кроссовки в тандеме с ярким дождевиком. По совету Леоне Ханни плащ в этом образе легко можно заменить на кожаную куртку или худи-оверсайз. А вот джинсы могут быть заменены на леггинсы или спортивные штаны прямого кроя.

Меньше мрачности

Предложенные трендсеттерами образы для дождливой погоды зачастую имеют практичные мрачные расцветки. Это логично, ведь в дождливую погоду вещи быстрее пачкаются. Особенно если речь идет о брюках.

Однако некоторые модницы предлагают нам отказаться от мрачных расцветок, даже если за окном лужи. Например, отправиться по делам в коричневом худи оверсайз, дополнив трендовую вещь кремовыми вельветовыми брюками прямого кроя и кедами.

Также многие модницы носят в дождливую погоду белые укороченные скинни и белые кроссовки. Ну а спастись от дождя им помогает старый добрый классический тренч.

Спорт-шик

Леггинсы стирать легче, чем джинсы. Да и сам по себе стиль спорт-шик продолжает победоносное шествие по планете. Удобные спортивные костюмы и кроссовки уже стали частью женских уличных образов, ну а велосипедки модницы комбинируют даже с пиджаками.

Почему бы не выйти на случайную прогулку в леггинсах мятного цвета, синей олимпийке и беговых кроссовках? Утеплиться поможет стеганая укороченная жилетка.

Универсализм

Пожалуй, самым “безопасным” вариантом для дождливой погоды является сочетание черных скинни, белой футболки, кроссовок и ветровки. Такой вариант придется по душе тем, кто не любит вычурных модных экспериментов.