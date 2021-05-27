 

Инвестиции Ford в развитие электромобилей на 30 млрд долларов увеличили собственные исследования и разработки аккумуляторов

27.05.2021, 2:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ford увеличивает свои инвестиции в будущее электромобилей до 30 миллиардов долларов к 2025 году по сравнению с предыдущими расходами в 22 миллиарда долларов к 2023 году. Компания объявила о новом потоке денежных средств в свою стратегию разработки электромобилей и аккумуляторов, получившую название Ford +, во время дня инвестора во вторник. .

Компания заявила, что ожидает, что к 2030 году 40% мирового объема автомобилей будут полностью электрическими. Ford продал 6614 Mustang Mach-Es в США в первом квартале, и с тех пор, как на прошлой неделе она представила свой F-150 Lightning, компания заявляет, что уже получила 70 000 заказов.

План Ford + показывает, что автопроизводителям придется идти по новому пути, если они хотят идти в ногу с будущим электромобилей. Исторически сложилось так, что Китай, Япония и Корея владели большей частью мирового производства аккумуляторов, но по мере того, как крупные OEM-производители начинают производить электромобили, спрос намного превышает предложение, что вынуждает производителей автомобилей вкладывать собственные ресурсы в развитие. General Motors вместе с LG строит завод по производству аккумуляторов в Огайо, а BMW присоединилась к Ford, чтобы инвестировать в стартап по производству твердотельных батарей Solid Power.

Эта инвестиция «подчеркивает нашу веру в то, что производственные твердотельные батареи будут в пределах досягаемости в этом десятилетии», — сказал Хау Тай-Танг, директор по производственной платформе и операционный директор Ford в день инвестора. «Твердый электролит на основе сульфида и анодный состав на основе кремния от Solid Power обеспечивают впечатляющее улучшение характеристик батареи, включая увеличение дальности действия, более низкую стоимость, большее внутреннее пространство автомобиля и большую ценность и большую безопасность для наших клиентов».

По данным Thai-Tang, процесс производства твердотельных аккумуляторов не слишком сильно отличается от существующего процесса производства литий-ионных аккумуляторов, поэтому Ford сможет повторно использовать около 70% своих производственных линий и капиталовложений.

На заводе Ford Ion Park в Мичигане строится центр исследований и разработок аккумуляторов., Автопроизводитель собрал команду из 150 экспертов для исследования и разработки плана действий в отношении следующего поколения литий-ионных химических компонентов и новой технологии производства энергоемких аккумуляторов Ford, Ion Boost +.

«Наша конечная цель — предоставить целостную экосистему, включая услуги, которые позволят нам со временем достичь более высокой прибыльности с BEV, чем мы делаем сегодня с автомобилями ICE», — сказал Тай-Танг.

По заявлению компании, уникальный формат аккумуляторной батареи Ion Boost + не только идеален для питания более крупных автомобилей Ford, но и может помочь компании снизить затраты на аккумуляторные батареи на 40% к середине десятилетия.

«Химический состав ячеек в сочетании с запатентованным алгоритмом управления батареями Ford с технологией высокоточного измерения обеспечивает более высокую эффективность и дальность действия для клиентов», — сказал Thai-Tang.

Для грузовых автомобилей Ford работает над аккумуляторной батареей, изготовленной из литий-ионно-фосфатной химии, которую она называет Ion Boost Pro, которая, по ее словам, дешевле и лучше для рабочих циклов, требующих меньшего диапазона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19

01.09 / Мнение: Путин и дети в погонах

28.04 / Девчачий праздник: Оксана Самойлова и ее дочь Майя отметили один день рождения на двоих

23.02 / Викторию Боню раскритиковали за прическу «как у ее собаки»

10.08 / Виктория Дайнеко объяснила свое одиночество: Альфа-самка с высоким темпераментом

26.06 / Кристина Асмус прокомментировала расставание с Гариком Харламовым: “Решение о разводе моё”

21.03 / Мнение: Американский расизм нашел себе новый объект для ненависти

20.03 / Мнение: Квазигосударственные образования

07.05 / 83-летняя звезда «Молчания ягнят» Энтони Хопкинс появится на обложке Vogue

03.07 / Технологические новации на угольном разрезе «Кузнецкий Южный» защитят жителей Кузбасса от шума и пыли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика