Инвестиции Ford в развитие электромобилей на 30 млрд долларов увеличили собственные исследования и разработки аккумуляторов

Ford увеличивает свои инвестиции в будущее электромобилей до 30 миллиардов долларов к 2025 году по сравнению с предыдущими расходами в 22 миллиарда долларов к 2023 году. Компания объявила о новом потоке денежных средств в свою стратегию разработки электромобилей и аккумуляторов, получившую название Ford +, во время дня инвестора во вторник. .

Компания заявила, что ожидает, что к 2030 году 40% мирового объема автомобилей будут полностью электрическими. Ford продал 6614 Mustang Mach-Es в США в первом квартале, и с тех пор, как на прошлой неделе она представила свой F-150 Lightning, компания заявляет, что уже получила 70 000 заказов.

План Ford + показывает, что автопроизводителям придется идти по новому пути, если они хотят идти в ногу с будущим электромобилей. Исторически сложилось так, что Китай, Япония и Корея владели большей частью мирового производства аккумуляторов, но по мере того, как крупные OEM-производители начинают производить электромобили, спрос намного превышает предложение, что вынуждает производителей автомобилей вкладывать собственные ресурсы в развитие. General Motors вместе с LG строит завод по производству аккумуляторов в Огайо, а BMW присоединилась к Ford, чтобы инвестировать в стартап по производству твердотельных батарей Solid Power.

Эта инвестиция «подчеркивает нашу веру в то, что производственные твердотельные батареи будут в пределах досягаемости в этом десятилетии», — сказал Хау Тай-Танг, директор по производственной платформе и операционный директор Ford в день инвестора. «Твердый электролит на основе сульфида и анодный состав на основе кремния от Solid Power обеспечивают впечатляющее улучшение характеристик батареи, включая увеличение дальности действия, более низкую стоимость, большее внутреннее пространство автомобиля и большую ценность и большую безопасность для наших клиентов».

По данным Thai-Tang, процесс производства твердотельных аккумуляторов не слишком сильно отличается от существующего процесса производства литий-ионных аккумуляторов, поэтому Ford сможет повторно использовать около 70% своих производственных линий и капиталовложений.

На заводе Ford Ion Park в Мичигане строится центр исследований и разработок аккумуляторов., Автопроизводитель собрал команду из 150 экспертов для исследования и разработки плана действий в отношении следующего поколения литий-ионных химических компонентов и новой технологии производства энергоемких аккумуляторов Ford, Ion Boost +.

«Наша конечная цель — предоставить целостную экосистему, включая услуги, которые позволят нам со временем достичь более высокой прибыльности с BEV, чем мы делаем сегодня с автомобилями ICE», — сказал Тай-Танг.

По заявлению компании, уникальный формат аккумуляторной батареи Ion Boost + не только идеален для питания более крупных автомобилей Ford, но и может помочь компании снизить затраты на аккумуляторные батареи на 40% к середине десятилетия.

«Химический состав ячеек в сочетании с запатентованным алгоритмом управления батареями Ford с технологией высокоточного измерения обеспечивает более высокую эффективность и дальность действия для клиентов», — сказал Thai-Tang.

Для грузовых автомобилей Ford работает над аккумуляторной батареей, изготовленной из литий-ионно-фосфатной химии, которую она называет Ion Boost Pro, которая, по ее словам, дешевле и лучше для рабочих циклов, требующих меньшего диапазона.