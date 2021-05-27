Определился победитель Лиги Европы
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Испанский футбольный клуб «Вильярреал» в финальном матче Лиги Европы в польском Гданьске обыграл английский «Манчестер Юнайтед».
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В двух дополнительных таймах команды голов не забили. Победитель определился в серии пенальти, передает ТАСС.
Благодаря победе во втором по значимости еврокубковом турнире подопечные Унаи Эмери в завоевали право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Эмери стал первым тренером, который четырежды выигрывал Лигу Европы, ранее он трижды взял трофей с испанской «Севильей» (2014-2016).
Напомним, 11 декабря 2020 года московский футбольный клуб ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.
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