Определился победитель Лиги Европы

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27.05.2021, 2:41, Новости дня
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Испанский футбольный клуб «Вильярреал» в финальном матче Лиги Европы в польском Гданьске обыграл английский «Манчестер Юнайтед».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В двух дополнительных таймах команды голов не забили. Победитель определился в серии пенальти, передает ТАСС.

Благодаря победе во втором по значимости еврокубковом турнире подопечные Унаи Эмери в завоевали право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Эмери стал первым тренером, который четырежды выигрывал Лигу Европы, ранее он трижды взял трофей с испанской «Севильей» (2014-2016).

Напомним, 11 декабря 2020 года московский футбольный клуб ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.



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