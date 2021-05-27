Корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море

Корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба украинских ВМС.

«В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Великобритании провела тренировку типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в черноморском регионе, повышение подготовки и слаженности экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса», – приводит сообщение пресс-службы ВМС Украины ТАСС.

Напомним, 16 мая в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент». При этом британцы высмеяли заход корабля британских ВМС в Черное море. Ранее в мае корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО.