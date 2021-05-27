Мнение: “Города не бегут из под огня”

"Города не бегут из под огня"

Иерусалим, Западный берег и различные города, в которых палестинцы и израильтяне жили вместе с 1948 года, поднялись, чтобы присоединиться к палестинскому сопротивлению своим железным кулаком и ракетами, выпущенными по израильским позициям и поселенцам на большей части оккупированных палестинских территорий. .Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своих «достижениях», он признал, что только на Ашкелон было выпущено более 1000 палестинских ракет из 4000, выпущенных сопротивлением из Газы в ходе операции под названием «Меч Иерусалима». Этот меч сломал «Стража стен» – название, которое Израиль дал операции, начатой ​​в Газе.

В свете результатов этой войны в Газе необходимо задаться вопросом об уроках, извлеченных «Осью сопротивления» за эти последние одиннадцать дней конфронтации.

Лозунг Израиля всегда хвастается созданием доктрины под названием «города не бегут из под огня», но на сей раз она не сработала.

Израиль переоценил свои системы перехвата ракет и недооценил способность палестинцев запускать более 150 ракет ежедневно и одновременно. Подготовка израильской армии к тому, чтобы бросить вызов множеству врагов на нескольких фронтах, провалилась. Многие израильские политики и военные лидеры укрылись в убежищах, чтобы защититься от ракет из Газы. Они не могли предотвратить запуск ракет до последних часов перед соглашением о прекращении огня (спонсируемым Египтом, Америкой, Катаром и Иорданией), которое было навязано обеим воюющим сторонам.

Палестинцы смирились со своими человеческими и материальными потерями в обмен на изменение израильского лозунга на «города с их жителями в убежищах под огнем». Несмотря на прекращение огня, народное палестинское восстание продолжилось в Иерусалиме, Вифлееме, Хевроне, Рамаллахе, Аль-Бирехе и Наблусе. Это указывает на то, что народное сопротивление выросло и сформировало беспрецедентное единство между палестинцами внутри страны и за рубежом.

Похоже, новое поколение арабов и палестинцев игнорирует «мирные соглашения», заключенные Организацией освобождения Палестины с Израилем, потому что они ничего не принесли палестинцам после нескольких десятилетий. Израиль оказался не готов вернуть ни пяди территории палестинцам или признать полностью функциональное государство, как это было заявлено в соглашениях в Осло . Проявления непокорности арабской молодежи сильно присутствовали во время израильских бомбардировок Газы в Иерусалиме, Иордании, Ливане, Сирии, Кувейте, Египте и многих западных странах.

В отличие от Организации освобождения Палестины и старой гвардии, новое палестинское поколение верит в вооруженную борьбу против Израиля как в месть за унижение, этнические чистки и злоупотребление властью, совершенные против них в Палестине. Арабы и палестинцы считают, что все мирные соглашения между палестинцами и Израилем остаются лишь чернилами на бумаге. Пора отвергнуть тот факт, что мир молча наблюдает за нарушениями Израиля и аплодирует его действиям, оправдываемым пустой риторикой «самообороны». Израиль заставляет население Газы вести жизнь, подобную жизни в концентрационном лагере; тысячи палестинцев были арестованы без суда, сотни детей были доставлены на допрос и заключены в тюрьму, тысячи палестинских домов были разрушены. Палестинцы считаются людьми второго сорта, а израильтяне без разбора убивают мирных жителей и уничтожают гражданское имущество, как и в любой войне. Тем не менее, его непропорциональное злоупотребление властью и отказ от международного права не мешают мировым лидерам позволять Израилю действовать так, как ему заблагорассудится, и оправдывать это как «самооборону».

По этим и другим причинам Газа рискнула и приняла свои потери. Под постоянным контролем неба палестинцам удалось выйти и запустить 4000 ракет. Это практически невыполнимая задача, особенно в небольшом географическом районе, таком как Газа, где дроны и самолеты-шпионы никогда не покидают небосклон.

Что бы произошло, если бы Израиль противостоял ракетам «Хезболлы», таким как «Фатех 110» и «М-600», которые считаются самыми точными ракетами, произведенными в Иране и Сирии? А как насчет огромного арсенала вооруженных беспилотников "Хезболлы", ее противокорабельной техники и ее дальнобойных всепогодных дозвуковых крылатых ракет с реактивным двигателем? Как отреагирует израильское население, проживающее в городах и поселениях, когда несколько ракет с боеголовкой весом в пятьсот или даже тысячу килограммов взрывчатых веществ пробьют израильский железный купол, который, по признанию Израиля, был пробит несколькими сотнями небольших ракет, запущенных из Газы?

Полностью отличается от плоского и открытого города Газа и география Ливана, в которой есть холмы, ущелья, горы, пересеченная местность, а также точки укрытия и исчезновения. Кроме того, окружение "Хезболлы" предоставляет огромную и разнообразную географическую зону для маневра. Территории Ливана сложны, и его горный хребет с востока и запада обширен и имеет множество перепадов высот, особенно ливано-сирийские горы, которые простираются от Аль-Кусайра, Кара и Ан-Набека до западной сельской местности Дамаска и южных районов сельской местности Хомса.

Израильская деструктивная военная тактика основана на том, чтобы сначала поразить ряд целей, предлагаемых его разведывательными службами. После истощения этих целей ВВС движутся к неизбирательным гражданским целям и разрушению инфраструктуры, чтобы указать на отсутствие доступных военных целей. Израиль стремится настроить население против своих врагов, виновных в разрушении, чтобы отвлечь внимание от нарушения им самых простых правил ведения войны. Газа извлекла уроки из израильской тактики, развернула обилие одновременных ракетных обстрелов и нанесла удары по городам, по которым никогда прежде не наносились удары. «Ось сопротивления» извлекает уроки войны из опыта Израиля и применяет собственные доктрины и тактику Израиля.

Как член «Оси сопротивления», "Хезбалла" развила свои военные возможности, превосходящие возможности любой известной негосударственной организации. В случае будущей войны с Израилем его лидеры видят возможность перенести войну на территорию противника и пересечь границы, атакуя израильские поселения. «Хезбалла» полагается на убеждения в своей высокомотивированной идеологии и военной компетенции своих специальных подразделений, полученные в ходе прямой войны в Ливане против Израиля в 2006 году и войн в Сирии, Ираке и Йемене. Следовательно, масштабы разрушения израильских городов будут намного больше, чем когда-либо ожидалось. Если израильтяне провели дни в убежище с относительно небольшими ракетами, выпущенными из Газы, последствия войны с «Хезболлой» невероятны.

«Меч Иерусалима» Газы пересек все предыдущие красные линии, известные и уважаемые во время войны против Израиля. Газа начала бомбить Тель-Авив и Иерусалим без колебаний и без постепенных бомбардировок. Следовательно, Израиль больше осознает, что он больше не единственный, кто может уничтожить своего противника и довести его до каменного века. Вооружение и навыки противников Израиля также могут повредить и серьезно разрушить инфраструктуру Израиля.

Были извлечены уроки, и эксперты «Оси сопротивления», к которой Газа присоединилась после открытия для нее ворот Дамаска, начали работу по устранению пробелов, оценке и развитию потенциала. Запасы и ресурсы Ирана будут гораздо более доступны теперь, когда Газа одержала победу и доказала свою волю и способность бросить вызов Израилю.

Элайджа Магье

https://ejmagnier.com/2021/05/25/cities-are-not-running-under-fire-what-will-israel-do-to-counter-hezbollahs-missiles/ – цинк

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