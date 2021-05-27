Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов: Террор нужно остановить

Политик заявила, что Белоруссия превратилась “черное пятно” на мировой карте из-за бездумных действий президента Александра Лукашенко. По словам Светланы Тихановской, режим фактически оказался на грани тотальной изоляции; на сторону протестующих встали Европейский союз, США, Канада, Япония и другие страны.

В своем телеграм-канале оппозиционер объявила о подготовке новой волны акций протеста. “Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда”, – написала Тихановская. Политик призвала освободить всех политзаключенных, прекратить насилие и провести честные выборы президента.

Ранее оппозиционер отреагировала на задержание Романа Протасевича – одного из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Тихановская полагает, что Лукашенко лично отдал приказ перехватить самолет, где находился объявленный в розыск журналист.

Политик призвала международное сообщество принять меры в отношении властей республики. В частности, Светлана Тихановская предложила ввести новые санкции против Минска, исключить страну из Международной организации гражданской авиации и запустить расследование случившегося.

Напомним, оппозиционер покинула Белоруссию через несколько дней после выборов президента 9 августа. В окружении Светланы Тихановской пояснили, что она не раз получала угрозы со стороны режима и всерьез опасалась за свою жизнь.