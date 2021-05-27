 

На праймериз “ЕР” за два дня проголосовали 2,5 миллиона человек

27.05.2021, 2:14, Разное
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В понедельник на праймериз “ЕР” было шесть миллионов избирателей, через сутки к ним присоединились еще 400 тысяч человек, отметил парламентарий.Регистрация на предварительное голосование продлится до 28 мая, напомнил сенатор.

“Это действительно высокий показатель, который подтверждает доверие к процедуре», — сказал Карелин.

В центральных регионах проголосовать намерены около двух миллионов человек. Помимо Москвы и Подмосковья, высокую активность проявляют жители Тамбовской и Ярославской областей.

Злоумышленники пытались помешать проведению праймериз. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования “ЕР”.

«На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой”, – пояснил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

За безопасность процедуры избиратели могут не волноваться. В основе праймериз – технология блокчейн. Она защищает данные от любого вмешательства.

Предварительное голосование продлится до 30 мая включительно. В последний день у избирателей будет возможность проголосовать очно.

Итоги подведут 1 июня. Список кандидатов от “Единой России” на выборы в Госдуму 19 июня утвердит партийный съезд.



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