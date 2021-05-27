 

В Калифорнии погибли восемь человек в результате стрельбы

27.05.2021, 2:12, Новости дня
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Восемь человек погибли в результате стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, кроме того, погиб подозреваемый, информирует газета Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стрельба произошла утром в городе Сан-Хосе – в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу, сообщила полиция округа Санта-Клара, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что подозреваемый сначала поджег свой дом, а затем поехал на собрание профсоюза VTA, где и открыл стрельбу. Уточняется, что стрелок скончался. По информации The New York Post, он покончил с собой.

«По информации, которую мы имеем сейчас, есть погибшие и многочисленные раненые … Сейчас я могу подтвердить, что есть восемь жертв, которые скончались, и один подозреваемый, также скончался», – сказал представитель окружной полиции Рассел Дэвис, уточнив, что всего скончались девять человек.

Как сообщил представитель полиции Рассел, стрелявший был сотрудником железнодорожной компании VTA, где и произошла трагедия.

По словам полиции, была получена информация, что внутри здания находятся взрывные устройства. Сейчас на месте работают специалисты, наша задача проверить и очистить каждое помещение», – сказал представитель полиции.

Ранее в Калифорнии за месяц расстреляли около 100 машин на нескольких оживленных скоростных трассах в южной части штата. Злоумышленников разыскивает полиция.



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