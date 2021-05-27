Главному инженеру таганрогского водоканала предъявили обвинение в связи с гибелью рабочих

Главному инженеру таганрогского «Водоканала» предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – цитирует РИА «Новости» Петренко.

Накануне сообщалось, что главного инженера таганрогского водоканала арестовали на два месяца.

Напомним, 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана. В результате ЧП погибли 11 человек. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пострадавшие от выброса метана во время ремонта очистных сооружений под Таганрогом не имели необходимых средств защиты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».